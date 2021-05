Shaila e Mikaela a Verissimo – Le storie raccontano per la prima volta la loro lunghissima esperienza a Striscia la Notizia. Le due Veline hanno stabilito un record assoluto, entrando nella storia del tg satirico di Canale 5 grazie alle oltre 900 puntate cui hanno preso parte. Ma la loro avventura si conclude fra pochi giorni: l’annuncio ai microfoni di Silvia Toffanin.

Shaila e Mikaela e il record a Striscia la Notizia

Shaila e Mikaela sono destinate ad entrare nella storia di Striscia la Notizia, il programma che le ha rese popolari e che ha permesso loro di mettere in mostra il proprio talento di ballerine e showgirl.

Le due Veline del tg satirico di Canale 5, infatti, hanno stabilito un record assoluto nella storia del programma: sono infatti la coppia più longeva ad essersi esibita sul bancone di Striscia.

Era il 2017 quando Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva mossero i loro primi passi a Striscia la Notizia e divennero così la nuova coppia di Veline del tg. Un assortimento su cui la produzione ha voluto puntare e che, di anno in anno, è stato premiato. Non solo grazie agli ottimi ascolti, ma anche attraverso le qualità che le due ragazze hanno mostrato in questi anni entrando in punta di piedi nelle case degli italiani.

Simpatia e generosità, ma anche una genuinità non indifferente che le ha rese amatissime da parte dei telespettatori. Oggi, ospiti del primo appuntamento con Verissimo – Le storie, viene proposta una loro intervista inedita ai microfoni di Silvia Toffanin, nel corso della quale fanno un annuncio importante.

L’annuncio delle Veline: addio a Striscia

Shaila e Mikaela annunciano a Verissimo l’addio a Striscia la Notizia, dopo 4 stagioni di grande successo. A comunicarlo di fronte alle due Veline, visibilmente emozionate, è la padrona di casa Silvia Toffanin: “Il 12 giugno si chiude il cerchio e sarà il vostro ultimo giorno sul bancone di Striscia la Notizia: la carriera di Veline è finita“.

Le due ragazze raccontano le proprie sensazioni su questi anni vissuti in televisione. “4 anni intensi, siamo le Veline dei record sia di Striscia che di Paperissima“, commenta Mikaela. Anche Shaila è parecchio meravigliata del percorso che hanno affrontato e di come entrambe abbiano ricevuto la fiducia di tutti i colleghi: “Se 4 anni fa ci avessi chiesto: ‘Che pensi?’, non avremmo mai pensato a questo. Antonio Ricci ci ha dato tanta fiducia, così come tutto il gruppo: ci hanno cresciute“.

Shaila e Mikaela: “Si chiude un cerchio“

Per Shaila e Mikaela si spalancano ora le porte di un futuro certamente radioso e ricco di esperienze e soddisfazioni personali. Dopo 4 stagioni si chiude l’avventura a Striscia la Notizia ed è tempo ora di affrontare nuove e sempre più importanti sfide personali.

Mikaela spiega: “C’è un po’ di paura e ansia, a Striscia siamo sempre state protette da tutti quanti. Eravamo come delle spugne: cercavamo di prendere più nozioni possibili e trarre insegnamenti da tutti quanti. Sono stati 4 anni importanti e adesso cercheremo di essere più indipendenti“.

Shaila, in conclusione, ammette: “Si chiude un cerchio bello“.