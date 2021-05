Domenica 30 maggio 2021 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento pima della pausa estiva con Avanti un altro! Pure di sera. La conduzione di Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti vedrà come sempre al centro le bizzarre interazioni del mondo del programma che tra una domanda e l’altra faranno capolino in scena. Nell’ultima puntata saranno tanti gli ospiti famosi che interverranno in studio, scopriamo quali.

Avanti un altro! Pure di sera: le anticipazioni

Nell’ultima domenica del mese di maggio va in onda l’ultimo appuntamento in prima serata della versione estesa dello show irriverente e strampalato ideato e condotto da Paolo Bonolis.

Va in onda domenica 30 maggio 2021 alle ore 21:30 circa Avanti un altro! Pure di sera, condotto dall’apprezzato presentatore romano Paolo Bonolis con la sua storica spalla ed amico di tante avventure televisive Luca Laurenti.

Avanti un altro! Pure di sera: cosa vedremo nella puntata di domenica 30 maggio 2021 e quali saranno gli ospiti

Nell’ultima puntata avremo a che fare con quella che è la nuova versione del format che è andata in onda in questa primavera e che il pubblico ha imparato ad apprezzare: più lunga del daytime giornaliero e con due squadre pronte a sfidarsi.

Nello specifico vedremo alle prese con i siparietti e le strampalate domande dei due conduttori le squadre del Concorso e quella del Web, capitanate rispettivamente da Manila Nazzaro, conduttrice televisiva e radiofonica, e Alice Basso, nota influencer italiana.

Ad accompagnare Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel sottoporre le domande ai concorrenti ci saranno anche il cantante Bugo e la conduttrice Paola Perego.

Sarà dalle squadre delle due madrine che verranno fuori i due concorrenti che prenderanno parte al simpatico gioco finale del programma. Come sempre i concorrenti saranno messi di fronti a della domande alle quali dovranno rispondere in maniera errata per poter vincere il montepremi in gioco.

Chissà se ci riusciranno in questo ultimo appuntamento.

