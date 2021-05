Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cari Ariete, il lunedì che chiuderà il vostro mese di maggio sembra configurarsi come particolare, seppur quasi completamente positivo! Tutto il nervosismo e i pensieri negativi dell’ultimo periodo continueranno a darvi un po’ di fastidio ed una buona idea potrebbe essere evitare di frequentare quelle persone che spesso che riesco sempre a farvi innervosire.

Sembrate, nel corso della giornata, poter incappare in un brutto litigio, forse sul posto di lavoro, per ragioni assolutamente futili, cercate di evitarlo perché sarete voi a causarlo. Bene per l’amore, ma un po’ meno per i single, giugno sarà un gran mese!

Leggi l’oroscopo del 31 maggio per tutti i segni

Oroscopo Ariete, 31 maggio: amore

Voi che siete ormai impegnati da tempo in una relazione stabile, dovreste essere davanti ad un lunedì piuttosto tranquillo e solare! Non si può escludere, inoltre, che in giornata riuscirete ad andare oltre ad un grosso problema che avete dovuto affrontare come coppia.

Voi single dell’Ariete, invece, se non foste riusciti a conquistare quel cuore nel fine settimana, allora forse potreste cominciare a chiedervi se ne valga veramente la pena.

Oroscopo Ariete, 31 maggio: lavoro

Fortunatamente tutta quella noia e le preoccupazioni che hanno caratterizzato l’ultima settimana lavorativa di maggio sembrano essere ormai superate. Forse non ancora del tutto, ma con l’arrivo di giugno le cose dovrebbero migliorare drasticamente per voi! State solo attenti ad evitare di far scoppiare quel litigio sul posto di lavoro, seppur potreste aver ragione, non è mai una buona idea inimicarsi colleghi e superiori.

Oroscopo Ariete, 31 maggio: fortuna

Buono, ma non meraviglioso o entusiasmante, l’influsso della Dea bendata della fortuna nella vostra giornata di lunedì, carissimi amici dell’Ariete. Forse la tranquillità amorosa sarà garantita proprio da lei, oppure potrebbe aiutarvi ad evitare quel litigio sul posto di lavoro!