Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari amici della Bilancia, questo lunedì per voi potrebbe segnare l’inizio di un periodo leggermente complicato, caratterizzato da una rottura che probabilmente non avreste veramente voluto affrontare. Una nuova voglia di provare emozioni e sensazioni uniche vi spingerà verso lidi sempre più sereni, facendovi lasciare alle spalle tutto ciò che non vi piace veramente, quindi con il tempo potrebbe rivelarsi una scelta vincente.

Buone anche le prospettive sul posto di lavoro, seppur potreste avvertire un notevole peso emotivo sulle vostre spalle, che vi rallenta un po’.

Oroscopo Bilancia, 31 maggio: amore

La vostra giornata amorosa, cari Gemelli, potrebbe assumere diverse configurazioni, in base principalmente alla vostra situazione sentimentale. Le coppie stabili e serene non dovrebbero incappare in nessun grosso problema, mentre chi ultimamente o ormai da mesi ha tentennato parecchio, allora potrebbe trovarsi ad affrontare una brutta rottura, abbastanza inattesa.

Oroscopo Bilancia, 31 maggio: lavoro

Il posto di lavoro sembra potervi donare alcune situazioni particolarmente vantaggiose e buone! Tuttavia, nel caso siate state interessati da quella possibile rottura, il rischio di avvertirne il peso emotivo sulle spalle è piuttosto alto, rovinando in maniera piuttosto marcata la vostra produttività. In tal caso, basterà cercare di passare il più possibile inosservati, limitandovi allo stretto indispensabile per poi trascorrere una serata di recupero, in compagnia di chiunque preferiate.

Oroscopo Bilancia, 31 maggio: fortuna

Quasi nullo l’influsso che la Dea bendata della fortuna riesce a garantirvi in questo poco sereno lunedì. Ovviamente, basta non avvertirlo come un problema, magari evitando direttamente di sperare che possa aiutarvi a svoltare qualche aspetto della vostra vita.