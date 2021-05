Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, questo lunedì sembra vedervi completamente assorti dai vostri pensieri, per lo più negativi purtroppo. Un buon accordo lavorativo sembra potervi attendere in giornata, dandovi almeno un piccolo momento di serenità, cercate di approfittarne per provare a riprendervi dalla mattinata non esattamente positiva!

In amore, invece, i progetti che avete intrapreso, o avete in mente di iniziare, con la vostra dolce metà, sembrano poter subire una brusca frenata, ma potrete riprenderli tra non molto con il cuore più leggero! Non sembrate molto propensi ad impegnarvi attivamente nella coppia, state attenti agli umori del vostro partner.

Leggi l’oroscopo del 31 maggio per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 31 maggio: amore

Voi Capricorno impegnati in una relazione sentimentale, in questo lunedì sembra che non siate molto propensi ad un impegno emotivamente attivo.

Cercate solo di prestare attenzione agli umori della vostra dolce metà, perché non notando quando la indisponete rischiate di portare avanti in eterno un comportamento che non va bene. Nulla di grande sembra poter attendere voi amici single, ma forse verso metà settimana cresceranno notevolmente le vostre possibilità!

Oroscopo Capricorno, 31 maggio: lavoro

La giornata lavorativa di lunedì sembra essere piuttosto buona, caratterizzata dalla chiusura di un buon accordo. Questo avrà importanti conseguenze anche nella vostra vita privata perché sembra potervi portare un buon incremento economico, particolarmente comodo per portare avanti tutti i vostri progetti privati più dispendiosi!

Oroscopo Capricorno, 31 maggio: fortuna

Infine, amici del Capricorno, in questo lunedì non sembra mancarvi neppure il buon influsso della Dea bendata della fortuna! Una sorpresa vi attende quasi sicuramente, ma ovviamente dovrà essere vostra premura trovarla ed andarle incontro!