Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Voi amici del Leone dovreste essere a cospetto di un lunedì piuttosto risolutivo, soprattutto nel caso in cui siate single e alla ricerca dell’amore eterno! In generale, l’amore della giornata sembra essere abbastanza positivo, seppur chi si è separato da poco potrebbe incappare in un grosso problema.

Sarete portati a prestare molta attenzione alle persone che vi circondano e riempiono il cuore, in un generale clima di sfiducia che forse non è poi così tanto sbagliata. Occhio alle discussioni sul posto di lavoro, sapete di essere delle teste calde ma non sempre è una cosa positiva mostrare questo aspetto agli altri.

Oroscopo Leone, 31 maggio: amore

Amici single del Leone, ottime le prospettive che vi accompagneranno in questo decisamente solare e sereno lunedì! Una conoscenza fatta nell’ultimo periodo forse potrebbe evolversi, oppure potreste incappare in qualcuno che, dritto al punto, vi donerà un po’ di serenità, seppur momentanea.

Chi di voi ha dovuto attraversare una separazione, in giornata potrebbe ricevere una chiamata o incontrare l’ex partner, pronto in qualche modo a darvi fastidio, occhio.

Oroscopo Leone, 31 maggio: lavoro

Buona la sfera lavorativa di questo lunedì, carissimi Leone, seppur non presenti grosse novità o gratificazioni. Nulla per cui dobbiate infastidirvi, sia chiaro, continuate a fare quello che normalmente fate, cercando ancora una volta di vincere quelle sfide che voi stessi vi proponete! State attenti a non causare brutti litigi o battibecchi, a nessuno piacciono e quasi sicuramente subireste un contraccolpo sulle vostre ambizioni e sugli sforzi degli ultimi giorni.

Oroscopo Leone, 31 maggio: fortuna

Nulla da fare, però, per la Dea bendata della fortuna amici nati sotto il Leone. Ma avete voi le chiavi per far andare tutto al meglio, evitate di sperare nei colpi di fortuna fini a loro stessi.