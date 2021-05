Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Il lunedì che attende voi amici del Sagittario sembra volervi causare un brutto e fastidioso nervosismo all’interno della vostra relazione stabile. Sembra, infatti, che un vostro progetto stia decisamente faticando ad ingranare, ma ricordatevi che litigare non è certamente un buon modo per risolvere le cose.

Dovreste provare una gran voglia di vivere ed impegnarvi, pressoché in qualsiasi campo ma con importanti ripercussioni soprattutto sul posto di lavoro! Attenzione al vostro inizio di giugno, che sembra essere leggermente travagliato, per poi migliorare verso la metà del mese!

Oroscopo Sagittario, 31 maggio: amore

Cari Sagittario impegnati in una relazione sentimentale, occhio al vostro ultimo lunedì di maggio che non sembra essere molto gratificante. Sembrate, infatti, poter essere colti da un notevole senso di nervosismo, a causa forse un progetto che non riesce proprio a partire, e il rischio di scaricare le vostre tensioni sul partner è piuttosto alto, ma cercate di evitarlo.

La colpa non è sua, e solamente assieme potreste riuscire a trovare un nuovo modo per muovervi e agire.

Oroscopo Sagittario, 31 maggio: lavoro

La giornata lavorativa, cari Sagittario, sembra potervi investire con una buonissima intraprendenza e voglia di fare. Se avete in mente un progetto da proporre a qualcuno, allora non tiratevi indietro perché sembra essere decisamente vincente! Inoltre, grazie a questo sembrate anche potervi garantire delle opportunità veramente buone, che matureranno solo a partire da luglio, ma gratificandovi veramente tanto!

Oroscopo Sagittario, 31 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi fare una piccola sorpresa verso sera, amici nati sotto il Sagittario! Non aspettatevi qualcosa di tangibile, né una nuova opportunità, ma piuttosto una notizia particolarmente lieta che dovrebbe alleggerirvi da una preoccupazione.