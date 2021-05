Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, stando agli astri un gran numero di forze vi accompagnerà in questo ultimo lunedì di maggio, garantendovi la possibilità di iniziare giugno al top della forma! Il particolare, il prossimo mese sembra garantirvi ottime possibilità in amore, come una nuova entusiasmante relazione, quindi tenete ancora duro un attimo, senza disperarvi!

Cercate di recuperare un po’ di quell’intimità perduta se siete impegnati stabilmente da tempo, giugno sarà un gran mese anche per voi! Buone le situazioni che si creeranno sul lavoro, anche se matureranno abbastanza lentamente, più in là nelle settimane.

Oroscopo Scorpione, 31 maggio: amore

Cari Sagittario single, questa giornata non sembra volervi offrire nulla di concreto, ma il mese di giugno vi riempirà di gratificazioni e possibilità! Per ora, limitatevi a dimenticare il mese di maggio, piuttosto impegnativo e difficile.

Voi che siete impegnati da tempo potreste avvertire una nuova voglia di intimità con la vostra dolce metà, cercate di farne tesoro, recuperando un po’ terreno in quel campo che ultimamente è stato decisamente sottotono.

Oroscopo Scorpione, 31 maggio: lavoro

Una buona voglia di impegnarvi sul posto di lavoro vi riempirà la mente in questo bel lunedì, guidando i vostri passi con una nuova sicurezza! Forse, però, non vi attende effettivamente nulla di tangibile o concreto, se non l’inizio di un nuovo progetto che accudito e curato nel tempo vi garantirà una buonissima possibilità per brillare!

Oroscopo Scorpione, 31 maggio: fortuna

La fortuna in qualche modo sembra proprio volervi accompagnare in questa bella giornata, carissimi amici dello Scorpione! Forse il vostro partner, o gli amici di sempre, vi stanno organizzando una bella sorpresa che sarà ottima per trascorrere una serena e spensierata serata!