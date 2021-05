Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi Vergine, in questo ultimo lunedì di maggio per voi sarà importante principalmente una cosa, rimanere lontani dalle situazioni, e soprattutto dalle persone, che non vi convincono così tanto. Sembra scontato dirlo, ma questo si potrebbe riflettere anche sulle vostre relazioni di più vecchia data, spingendovi a lasciarvi alle spalle un’amicizia che coltivate da tempo.

Potreste soffrire, ma con il tempo vi renderete conto che è stata la decisione migliore! Buone prospettive lavorative, con un nuovo progetto che prenderà piede, con vostro grande entusiasmo!

Leggi l’oroscopo del 31 maggio per tutti i segni

Oroscopo Vergine, 31 maggio: amore

Seppur in giornata sembrate dovervi lasciare alle spalle qualche rapporto non esattamente sereno, carissimi Vergine, tenete conto che questo non sembra riflettersi sulla vostra relazione stabile. Forse voi single dovrete mollare il tiro con quella persona, ormai consci che tanto vi stia solo tenendo sul filo del rasoio.

Andate oltre, uscite, conoscete gente nuova, da qualche parte c’è un cuore che non attende altri che voi!

Oroscopo Vergine, 31 maggio: lavoro

Molto bene, invece, per la sfera lavorativa in questo ultimo bel lunedì del mese! Un nuovo progetto dovrebbe, finalmente iniziare, garantendovi una grande soddisfazione e una rinnovata voglia di impegnarvi! Forse, però, bisognerà attendere ancora fino a martedì, con il sorgere del nuovo mese e, soprattutto, con l’avvicinarsi della gratificante estate!

Oroscopo Vergine, 31 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, cari Vergine, sembra avervi riservato un piccolissimo regalo in questa bella giornata di lunedì!

Forse una sorpresa, forse una notizia, sicuramente una gratificazione per voi, godetevela!