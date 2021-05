Angelo Pintus torna sullo schermo che lo ha consacrato con uno show interamente dedicato a lui e alla sua comicità. Italia1 domenica 30 maggio propone infatti il one man show del comico triestino [email protected], show che ricalca la tipologia degli spettacoli che lo videro protagonista sempre sulla rete Mediaset di un filone di successo come [email protected]

Angelo Pintus torna su Italia1 con il suo nuovo show

La carriera di Angelo Pintus negli ultimi tempi sta vivendo di un rinnovato fervore che il comico sta cavalcando nella giusta maniere. Il triestino è tornato all’attenzione del grande pubblico grazie alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video che lo ha inserito in due dei suoi progetti di punta.

Non è sfuggita a nessuno infatti la sua partecipazione al programma Lol – Chi ride è fuori che lo ha rilanciato a suon di imitazioni iconiche come quelle del commentatore sportivo Bruno Pizzul e dello chef Antonino Cannavacciuolo. Sempre Amazon Prime Video gli ha dato la possibilità di portare in scena la sua vita in Before Pintus, serie in 8 episodi da 35 minuti circa ciascuno che raccontano la sua vita prima di diventare famoso ed avere il successo che ha sempre inseguito.

Questo momento di grande esposizione mediatica è destinato a continuare grazie all’intenzione di Mediaset di riportarlo sul canale di Italia1.

Quello stesso canale che lo aveva visto consacrarsi come comico solista grazie al programma Colorado Cafè.

[email protected]: lo show di Pintus

Torna così su Italia1 domenica 30 maggio con un one man show ricco di comicità e sagacia, tipiche della sua cifra stilistica. [email protected] sarà trasmesso alle 21:20 sull’onda dei suoi grandi successi come [email protected] o [email protected], nei quali il comico si destreggiava da solo al cento del palco raccontando la sua vita di tutti i giorni nelle pieghe classiche del rapporto di coppia con la compagna e della situazione italiana in generale che da sempre gli ha offerto spunti per i suoi divertenti monologhi.