Basta un paio di baffi è un film tv appartenente al ciclo di telefilm dal titolo Purché finisca bene. È il primo episodio della terza stagione della serie e torna in onda in replica su Rai1 domenica 30 maggio 2021 a partire dalle ore 21:25. Tutto sul cast e la trama dell’episodio.

Basta un paio di baffi: il cast del film in onda il 30 maggio 2021

L’episodio appartenente alla catena di film di Purché finisca bene è stato diretto da Fabrizio Costa nel 2019.

Il cast della commedia vede come protagonista Antonia Liskova che qui interpreta Sara, una donna con l’ambizione di lavorare come chef. L’attrice slovacca naturalizzata italiana è nota al pubblico italiano per la sua partecipazione ad alcuni prodotti di successo del piccolo schermo come Tutti pazzi per amore, Incantesimo 6 e Pazzi per amore.

Insieme alla bella attrice ed ex modella ci sarà Sergio Assisi che interpreta Luca, il proprietario del locale che assume Sara. L’attore e volto noto di Capri si è da poco riproposto in tv come cantante nel programma Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.

Gli altri attori che compongono il cast sono Euridice Axen, Raffaele Braia, Michele De Virgilio e Crescenza Guarnieri.

Basta un paio di baffi: la trama del film in onda il 30 maggio 2021

Sara è una donna determinata ed ha un sogno da inseguire: quello di diventare una chef.

Dopo tante porte chiuse in faccia trova però l’occasione sembra fare al caso suo quando nel suo ristorante preferito stanno cercando uno chef.

Sara dunque si vuole proporre per il posto ma scopre che il proprietario Luca sta cercando solo uno chef necessariamente uomo. Così la donna non si scoraggia e con l’aiuto di un paio di baffi diventa Andrea ed ottiene il posto.

Le cose cambieranno quando tra Andrea e Luca sembrerà nascere qualcosa. Come risolveranno la questione?