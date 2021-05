Come ti divento bella verrà trasmesso su Rai2 in prima serata lunedì 31 maggio 2021 a partire dalle ore 21:20 circa. Tutto sulla trama ed il cast della commedia statunitense del 2018.

Come ti divento bella!: il cast del film in onda su Rai2 la sera di lunedì 31 maggio

Come ti divento bella! (dal titolo I Feel Pretty in lingua originale) è un film del 2018 diretto dalla sceneggiatrice e regista Abby Kohn e dal suo collaboratore Marc Silverstein.

Il cast della pellicola vede nel ruolo di protagonista Amy Schumer che qui interpreta Renee Bennett, una ragazza insicura che troverà il modo di dare una sferzata all’immagine che ha di sé.

Un’altra interprete del film è Michelle Williams, nota attrice statunitense con un grande seguito anche in Italia per la sua indimenticabile partecipazione a Dawson’s Creek, serie di genere teen drama divenuta cult negli anni a cavallo tra la gli anni ’90 e gli inizi del 2000. È conosciuta anche per la sua partecipazione al film I segreti di Brokeback Mountain che le valse anche una candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista senza però riuscire a vincere l’ambito riconoscimento.

Come ti divento bella!:la trama della commedia in onda su Rai2 la sera di lunedì 31 maggio

Renee Bennett è una ragazza comune di New York molto introversa che si trova ad avere alcune insicurezze legate al suo aspetto fisico.

In seguito ad una caduta però la sua vita ed il suo modo di pensare cambiano dato che si risveglia convinta di essere quello che ha sempre desiderato: una donna sexy, attraente, spiritosa e irresistibile per tutti.

Così la sua vita cambia e prende la piega che non era riuscire ad avere prima, diventando una donna di successo e apprezzata da tutti. A causa della sua eccessiva sicurezza però Renee è cambiata in peggio e ad un certo punto inizierà anche ad avere dei comportamenti che non la faranno più riconoscere, tanto da capire che in realtà il suo aspetto fisico non è mai cambiato.