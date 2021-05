Nuovo bando di concorso per 96 posti a tempo indeterminato presso la Regione Emilia-Romagna. L’annuncio è stato pubblicato nei Bollettini Ufficiali delle Regioni in data 27/05/2021. La figura ricercata è quella di Istruttore Tecnico.

Concorso in Emilia-Romagna: i requisiti per presentare domanda

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza europea;

Aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito edile o geometra o maturità professionale (5 anni) in analogo indirizzo. È ammesso al concorso il candidato in possesso di titolo di studio superiore, che sia assorbente rispetto a quello richiesto;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non avere riportato condanne penali definitive per i reati contro la Pubblica Amministrazione e non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;

Idoneità fisica.

Concorso per istruttore tecnico: come candidarsi

I candidati dovranno compilare la domanda tramite il portale dedicato, o seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi” → “Bandi e Concorsi – Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” → sezione “Commissario delegato per la ricostruzione – sisma 2012 – Procedure selettive Tempi Determinati”.

Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica ordinaria e di una casella di posta elettronica certificata PEC. Il termine ultimo per presentare domanda è il 11/06/2021.

Concorso, i dettagli sulle prove e sulle materie d’esame

Qualora il numero delle domande di ammissione fosse pari o superiore a 200 unità, la preselezione avverrà per titoli.

La prova scritta si terrà a distanza, utilizzando una specifica piattaforma digitale, e consisterà in quesiti a risposta multipla.

Verterà sui seguenti argomenti: