Gilles Rocca e Valentina Persia hanno un acceso diverbio a distanza a L’Isola dei Famosi. All’interno di un dibattito sulla rottura dell’amicizia tra la comica e Andrea Cerioli, l’ex naufrago dallo studio interviene e prende le difese del ragazzo, attaccando la Persia: “Devi essere molto più signora“.

Gilles Rocca contro Valentina Persia

Tra Gilles Rocca e Valentina Persia la tensione è altissima e i due non se le mandano a dire nella puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi. Al centro del dibattito una clip che ripercorre gli ultimi difficili giorni del rapporto tra la Persia e Andrea Cerioli.

La comica e l’ex volto di Uomini e donne hanno stretto sin da subito una solida amicizia, frutto di complicità e confidenze reciproche. Tuttavia nelle ultime settimane qualcosa si è rotto e le cose non sono più come prima.

Valentina Persia ha più volte accusato Andrea Cerioli di essere permaloso, dall’altro lato il ragazzo l’ha tacciata di vittimismo e di essere piuttosto ‘rosicona’ su determinate dinamiche di gioco. Piccoli screzi che, con il passare del tempo, hanno generato una fragorosa rottura nel loro rapporto di amicizia.

Gilles Rocca accusa: “Sei stata indelicata“

Al termine della clip si consuma lo scontro tra Andrea Cerioli e Valentina Persia, ma è dallo studio che si eleva subito la voce di Gilles Rocca.

L’attore ed ex naufrago attacca duramente la Persia, che pure aveva creato un bel rapporto di amicizia con lei in Honduras. Ma le cose sembrano cambiate e, rivolgendosi a Cerioli, lo invita a non fidarsi della comica: “Apri gli occhi, ricordati quando stavo andando via cosa ti ho detto…“.

Gilles Rocca si rivolge poi a Valentina, accusandola: “Tu devi essere molto più signora perché ho sentito che hai fatto una cosa molto brutta dicendo: ‘Non scambiamo la me**a con la cioccolata’ riferendoti a me.

Sei stata molto indelicata. Quando stavi in Palapa tante cose non me le hai dette“. E aggiunge: “Sei stata molto scorretta con Andrea, più volte“.

