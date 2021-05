Il film d’azione Homefront è pronto per essere trasmesso su Italia 1 lunedì 31 maggio 2021. L’adrenalinica pellicola scritta e prodotta da Sylvester Stallone vede nel cast volti famosi del genere come Jason Statham. Tutto sulla trama ed il cast del film che vedremo in televisione.

Homefront: il cast e le curiosità del film in onda su Italia 1

Homefront è un film thriller d’azione del 2013 diretto da Gary Fleder, La pellicola è scritta e prodotta da un volto noto di Hollywod come Sylvester Stallone, interprete che ha creato il suo mito dando il volto a due duri del cinema mondiale come Rocky Balboa e John Rambo.

L’attore statunitense vanta decine di record del mondo del cinema ma uno simboleggia la lunga e gloriosa carriera che lo contraddistingue: è l’unico attore nella storia del cinema mondiale ad aver debuttato direttamente in prima posizione (limitatamente ai botteghini americani) per cinque decenni consecutivi.

Il cast del film vede come protagonisti Jason Statham, noto attore e artista marziale comparso anche nel franchise multimilionario di Fast and Furious ; l’attore riconosciuto da critica e pubblico James Franco, l’attrice statunitense Winona Ryder, assurta alla fama mondiale negli anni ’90 per il film Edward mani di forbice; ed infine l’attrice Kate Bosworth,

Homefront: la trama del film in onda su Italia 1

Phil Brocker è un agente della DEA, un’agenzia federale antidroga statunitense, che in seguito ad una operazione uccide il figli di un boss mafioso che di contro gli prometterà vendetta.

Coì decide di tagliare la testa al toro e si rifugia in una piccola cittadina in modo da proteggere la figlia Maddy dalle mire del boss. La bambina però riesce a creare in questa occasione dei problemi a suo padre, con un conflitto con dei tipi pericolosi della mafia della zona.

Così facendo Brocker dovrà regolare la questione per mettere in salvo la figlia.