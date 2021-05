Matteo Diamante e Isolde Kostner: è tra loro due che si gioca buona parte del destino dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Uno di loro, infatti, viene definitivamente eliminato dal gioco; l’altro, al contrario, può continuare a concorrere per un posto nella finalissima di lunedì prossimo. Il pubblico ha votato per tutta la settimana e, questa sera, è in arrivo il verdetto decisivo.

Isolde Kostner e Matteo Diamante in nomination

Isolde Kostner e Matteo Diamante sono i due naufraghi finiti al televoto nel corso della scorsa puntata. A L’Isola dei Famosi non c’è spazio per entrambi e, questa sera, uno dei due è costretto ad abbandonare il gioco.

E, in alternativa, approdare nella spiaggia parallela di Cayo Paloma e concedersi una seconda possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash.

Discorso inverso, invece, per chi verrà graziato dal pubblico e potrà così continuare la sua avventura in Honduras. Questa sera vengono infatti decisi gli ultimi 4 posti per la finale e uno tra Isolde Kostner e Matteo Diamante ha buonissime possibilità di raggiungere Andrea Cerioli e Ignazio Moser già in finalissima.

Isolde Kostner eliminata

Isolde Kostner e Matteo Diamante hanno instaurato sull’isola un bel rapporto di amicizia, oltre a un sodalizio che li vede spesso andare a raccogliere la legna insieme e mettersi sempre a disposizione delle necessità del gruppo.

Ma questa sera per uno di loro l’esperienza nel reality termina qui.

Ilary Blasi annuncia che “il naufrago che deve abbandonare immediatamente L’Isola dei Famosi è Isolde Kostner“. Arrivata a un passo dalla finale, per la campionessa di sci è comunque un importantissimo traguardo. Matteo Diamante invece rimane in gioco e può ancora competere per un ambito posto in finalissima. “Un’avventura incredibile, non la dimenticherò mai“, il commento di Isolde Kostner prima abbandonare la Palapa.

Ma per lei si spalanca la possibilità di Cayo Paloma, dove si trovano attualmente Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. Deciderà di sottoporsi al televoto flash del pubblico e concedersi così una seconda possibilità di rientrare in gioco e – magari – approdare in finale?