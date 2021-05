Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, siete davanti ad una prima giornata di giugno decisamente utile e gratificante per quanto riguarda l’aspetto lavorativo! Forse la Luna potrebbe causarvi qualche ritardo nella consegna di un progetto o in una scadenza, ma nulla di eccessivamente marcato o che possa infastidire veramente qualcuno.

Forse un paio di complicazioni e difficoltà sembrano potervi attendere nella vostra vita privata, magari con i famigliari, rovinandovi un po’ l’umore generale. Buonissimo l’aspetto amoroso, indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale!

Leggi l’oroscopo del 1 giugno per tutti i segni

Oroscopo Leone, 1 giugno: amore

Cari Leone single, ottime le opportunità che gli astri vi riservano in questo bel martedì di giugno! Se qualcuno già da tempo vi interessa, fatevi avanti, magari provando ad organizzare qualcosa solo voi due. Se, invece, non cercaste una relazione stabile, ma solo una bella emozione passeggera, allora non abbiate timore ad uscire a divertirvi!

Chi di voi è impegnato in una relazione in giornata dovrebbe essere gratificato da una buonissima tranquillità!

Oroscopo Leone, 1 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro, cari amici del Leone, tutto dovrebbe procedere al meglio, ma senza grandi opportunità per fare salti in avanti per ora. A causa della Luna potreste incappare in un ritardo, che potrebbe essere in una consegna o ad un appuntamento, ma nulla di grave! Un bell’accordo può essere concluso in questo martedì, mentre per fare carriera aspettate ancora un pochino, ma senza mai mollare il tiro!

Oroscopo Leone, 1 giugno: fortuna

Buono ma purtroppo non eccelso, l’influsso della Dea bendata della fortuna nella vostra giornata carissimi amici nati sotto il Leone! Voi tenete gli occhi aperti, perché dove capiterà e cosa sarà non è affatto chiaro, ma ogni tanto è bello anche lasciarsi sorprendere!