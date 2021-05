Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Il primo martedì di giugno che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi amici dei Pesci, sembra accogliervi con un cielo veramente pessimo. Marte vi garantirà una buonissima quantità di energie, mentre la Luna vi rende decisamente poco attivi e produttivi, sia sul lavoro che nel privato.

Un grosso problema in famiglia potrebbe richiedere parecchi sforzi per essere risolto e sembra doversi protrarre in avanti per parecchio tempo, ma con la giusta calma si risolverà senza grandi difficoltà o ripercussioni! Sul lavoro cercate di tenere un basso profilo, impegnandovi solamente su di un progetto per volta, senza ambire a fare chissà quali cose, finendo poi per non completarne efficientemente nessuna. Occhio anche alla sfera amorosa.

Oroscopo Pesci, 1 giugno: amore

In amore, cari Pesci, sembrate potervi sentire leggermente apatici nei confronti della vostra dolce metà, magari delusi da qualcosa che non vi è piaciuto così tanto.

Cercate solo di non affrontare la questione con aggressività per non incappare in un qualche brutto e immotivato litigio. Voi single potreste conoscere qualcuno, ma finireste molto probabilmente per rimanerne delusi, quindi valutate voi quanto ne valga la pena.

Oroscopo Pesci, 1 giugno: lavoro

Occhio alla sfera lavorativa che non sembra essere gratificata da un grande produttività o voglia di impegno da parte vostra, cari amici nati sotto i Pesci. Potrete completare le vostre classiche mansioni senza grandi problemi, ma nel caso decideste di farvi carico di qualche progetto in più, allora il rischio di fallire o rallentarvi notevolmente sarebbe decisamente alto.

Oroscopo Pesci, 1 giugno: fortuna

Infine, per quanto la giornata sia pessima, forse la Dea bendata della fortuna vi osserva compassionevolmente, garantendovi una piccola influenza serena. State attenti e non perdetela, potrebbe migliorarvi notevolmente l’umore cari Pesci!