Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Il martedì che si configura al vostro orizzonte, carissimi Sagittario, sembra essere piuttosto buono e gratificante! La Luna e il Sole occupano due posizioni veramente buone, unendosi anche a Mercurio e Venere, che assieme migliorano in maniera piuttosto marcata il vostro umore, rendendovi sereni e spensierati.

Ma Mercurio e Venere sono anche leggermente dissonanti, avvicinandovi ai traguardi che vi siete fissati, facendoveli addirittura raggiungere, salvo poi strapparveli dalle mani e riportarvi indietro lungo il percorso. La voglia di lavorare è tanta e dovreste anche sentirvi particolarmente efficienti, ma la monotonia della vostra professione potrebbe infastidirvi notevolmente.

Oroscopo Sagittario, 1 giugno: amore

Voi single del Sagittario verso sera, grazie anche ad un pizzico di fortuna, sembra che possiate ricevere un bell’invito ad uscire!

Cosa aspettate ad accettarlo?! Forse non sarà la relazione della vostra vita, ma il divertimento è un buon motore per andare avanti! Voi che invece siete impegnati in una relazione sentimentale dovreste avvertire un generale senso di tranquillità, senza alcun problema all’orizzonte.

Oroscopo Sagittario, 1 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste sentirvi molto produttivi ed in grado di concludere pressoché qualsiasi cosa! Ma potreste anche avvertire una notevole stanchezza dall’impegnarvi sempre nelle solite mansioni e compiti. Se qualche progetto vi frulla in testa, proponetelo in modo da poter approfittare di questa produttività facendo qualcosa di bello e gratificante!

Oroscopo Sagittario, 1 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna, cari Sagittario, sembra essere abbastanza forte al fianco dei single! Sarà lei a spingervi verso quell’invito o incontro che sia, mentre a tutti gli altri, al più, sarà riservata una piccola ma bellissima emozione nuova e particolare!