Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari Scorpione, il vostro cielo di martedì non sembra attestarsi su dei livelli particolarmente buoni. La Luna, in particolare, dal suo angolo negativo non vi permette di provare un marcato senza di serenità e tranquillità, riempiendovi la testa di pensieri negativi e problemi, per lo più fittizi.

La voglia di concludere qualcosa di bello è forte in voi, ma a causa degli astri non sembra proprio possibile riuscire ad arrivare al punto a cui ambite, per ora. Nel caso dobbiate prendere una decisione importante, rimandatela per non incappare in brutte ripercussioni future, così come potreste anche rinviare alcuni appuntamenti. Marte vi riempie di energie, ma impiegatele per recuperare un po’ di equilibrio mentale, magari mettendo un po’ in ordine, pulendo o sfogandovi con dell’esercizio fisico!

Oroscopo Scorpione, 1 giugno: amore

La vostra giornata amorosa, cari Scorpione, non sembra essere particolarmente gratificata dagli influssi degli astri.

Non dovreste aspettarvi grandi opportunità, nel caso siate single e cerchiate qualcosa, mentre le relazioni durature saranno all’insegna della monotonia, che non sempre è un aspetto negativo, soprattutto quando e se la giornata è sottotono.

Oroscopo Scorpione, 1 giugno: lavoro

Qualcosa potreste forse ottenerlo dall’impegno sul posto di lavoro, ma nulla di troppo gratificante. Forse potrebbe anche essere un’idea migliore conservare le vostre energie e gli sforzi per la serata, nella ricerca di un po’ di tranquillità dalle situazioni che vi fanno stare bene.

Infatti, gli astri non suggeriscono alcuna buona possibilità lavorativa, ed impegnarvi a vuoto per non ottenere nulla, generalmente finisce solo per peggiorarvi l’umore.

Oroscopo Scorpione, 1 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna, però, sembra volervi tirare leggermente sull’umore nel corso di questo martedì, cari nati sotto il segno dello Scorpione! Una buonissima sorpresa, o una grande soddisfazione vi attende quasi sicuramente in giornata, sappiatela cogliere!