Siamo abituati a vedere Simona Ventura nei panni di conduttrice televisiva, scrittrice e attrice, ma dietro la sua figura forte e dinamica, si cela un grande cuore di mamma. Come da tradizione ormai, la poliedrica showgirl si lascia andare a dolci parole su Instagram per il compleanno della figlia Caterina, nata il 31 maggio di 15 anni fa.

Simona Ventura: gli auguri di compleanno alla figlia

15 anni sono una tappa importante nella vita di tutti e Simona vuole onorare quelli di sua figlia tramite una dedica pubblica sotto un post di Instagram. Mamma e figlia sono immortalate in un bellissimo scatto di qualche anno fa.

Allegra e sorridente, la nota conduttrice e showgirl italiana tiene in braccio la piccola Caterina, oggi adolescente. Subito dopo, nello stesso post, un video che ripercorre i momenti più intensi vissuti insieme, dai compleanni al primo giorno di scuola, alle foto con i fratelli Niccolò e Giacomo.

E poi la tenera dedica: “E sono 15! Sono immensamente orgogliosa della ragazza che stai diventando”, scrive Simona Ventura nella didascalia. E poi descrive così la figlia: “Leale, volitiva, moderna ma attaccata ai valori veri della vita”. Infine le parole di augurio: “Buon compleanno Caterina, time is on your side”.

A fare da colonna sonora a questi primi 15 anni di vita della piccola, Strada facendo di Claudio Baglioni.

Simona Ventura e gli auguri dei fan alla piccola Caterina

Sotto il post di Simona Ventura in tantissimi, vip e non vip, commentano con tenere parole di auguri dedicate alla bambina in questo giorno speciale. Paola Perego scrive “Auguri Caterina” e Ursula Bennardo “Auguri”, seguiti da emoticon di affetto. Agli auguri si uniscono poi i complimenti alle ormai due donne e i commenti alla mamma definita da molti “una mamma adorabile”.