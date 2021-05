Valentina Persia crolla in lacrime a L’Isola dei Famosi al termine di una gara importantissima, valevole per il terzo posto da finalista. La naufraga esplode di felicità quando è il compagno di viaggio Awed a vincere la gara e diventare così il terzo finalista. “Ci siamo fatti una promessa“, le parole della comica prima di correre in lacrime ad abbracciare il suo amico.

Awed terzo finalista ufficiale

Valentina Persia si lascia andare ad un urlo liberatorio e, a Playa Palapa, crolla in lacrime. A L’Isola dei Famosi va in onda questa sera la semifinale e, proprio in questa puntata, si devono ancora decidere gli altri posti per la finale, già raggiunta da Andrea Cerioli e Ignazio Moser nelle precedenti puntate.

La prima sfida di serata vede scontrarsi Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante e Miryea Stabile che duellano in una delle consuete prove del programma. Si tratta di rimanere coricati dentro alcuni giacigli ricoperti d’acqua, con la testa sotto una lastra di vetro. Vince la prova chi resiste maggiormente all’acqua che, lentamente, arriva sino al volto dei concorrenti.

A trionfare è Awed, che diventa così il terzo finalista ufficiale di questa edizione. Grandissima gioia per lo youtuber, che scoppia in lacrime dopo essersi reso conto, a fine prova, di aver compiuto un’impresa che forse nemmeno lui si sarebbe immaginato.

Valentina Persia in lacrime per Awed

Valentina Persia scoppia in lacrime, esattamente come Awed, per la prova vinta dal suo grande amico e compagno di viaggio a L’Isola dei Famosi. La comica ha stretto con lo youtuber un bellissimo legame e, appresa la vittoria di Awed, urla di gioia congratulandosi con lui. Sino a crollare in lacrime, avvicinarsi al naufrago ed abbracciarlo fortissimo urlando: “Awed sei finalista!“. “Ma chi è che urla?“, si domanda Ilary Blasi dallo studio.

“Ci siamo fatti una promessa, adesso mi metto a piangere, avevamo paura tutti e due e sono felicissima“, le parole della Persia, che dichiara così il motivo di tanta gioia espressa per lui. È Awed a spiegare quale sia questa promessa: “Io e Valentina ci siamo fatti una promessa prima di partire, anche con Beppe Braida. Ci eravamo promessi di arrivare tutti e tre in finale“. Se Braida non ci è riuscito causa ritiro anticipato e per Valentina i giochi non sono ancora compiuti, Awed può invece gioire per il traguardo raggiunto.

