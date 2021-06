Amanda Lear, è mistero sul suo nuovo giovane fidanzato: il primo scatto insieme a Parigi su Instagram

Amanda Lear, a 82 anni, mostra con un selfie scattato a Parigi con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo e giovanissimo fidanzato. L’iconica attrice sembra più radiosa che mai al fianco della sua nuova fiamma che sicuramente salta all’occhio per il suo essere più giovane della Lear: pare infatti che il misterioso giovane abbia quasi 50 anni meno di lei.

La storia d’amore tra Amanda Lear e Manuel Casella

Non è la prima volta che Amanda Lear, che ha superato la soglia degli 80 anni sebbene il suo aspetto fisico tragga in inganno chiunque, intrattiene una relazione amorosa con un uomo più giovane di lei.

A questo proposito si ricorda infatti l’amore con l’attore e modello Manuel Casella: tra i due la differenza di età si aggirava intorno ai 40 anni. I due sono stati insieme dal 2002 al 2008 e all’epoca, proprio la loro differenza di età, aveva fatto a lungo chiacchierare. La storia d’amore tra i due è finita ormai da molto ma Amanda e Manuel sembrano abbiano mantenuto un forte rispetto reciproco, anche dopo la relazione.

Che nonostante gli 80 anni Amanda non sembri risentire del tempo è cosa nota e così, ora, ai microfoni di Oggi rivela: “Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto.

Due ore di sesso al giorno sono il massimo“. La bella attrice sembra essere ancora attiva e piena di energie e le piace l’idea di un compagno giovane che condivida insieme a lei lo stesso entusiasmo per la vita.

Chi è il presunto nuovo fidanzato di Amanda Lear: la foto su Instagram a Parigi

Lo scatto “incriminato” al centro del gossip mostra Amanda Lear con uomo di cui si sa pochissimo. Biondo e con gli occhi azzurri, l’identità del papabile nuovo fidanzato sembra tuttavia avvolta dal mistero ma quello che salta subito all’occhio è la giovane età.

Amanda Lear e lo scatto col suo presunto nuovo giovanissimo fidanzato. Fonte: Instagram

La nuova fiamma dell’attrice sembrerebbe non dimostra nemmeno i 40 anni, lasciando adito agli amanti del gossip di ricamare sulla sua età. Nello scatto su Instagram, che ha raccolto più di 10mila like in pochi giorni, i due piccioncini sembrano innamorati e felici nella città dell’amore, Parigi.