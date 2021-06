Nuovo drammatico lutto per la famiglia di Pino Daniele: si è spento il fratello Salvatore. È morto a 56 anni e, secondo quanto riportato in queste ore, la causa sarebbe riconducibile ad alcuni problemi cardiaci: così era morto anche il fratello cantautore Pino, che aveva dedicato a Salvatore la copertina dell’album Terra mia.

Morto il fratello di Pino Daniele: aveva 56 anni

7 anni dopo la scomparsa di Pino Daniele, scompare oggi il fratello Salvatore. Aveva 56 anni e solo un anno fa aveva fatto clamore la storia del pignoramento di casa sua, la stessa dove era nato il celebre cantautore. La stessa casa dalla quale, nel 2019, era apparso uno striscione contro Matteo Salvini.

Oltre i problemi economici, sembra ora che Salvatore Daniele soffrisse anche di patologie cardiache. Numerose fonti riportano infatti che sia stato trovato in casa sua, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli a Napoli, senza vita.

Dalle prime ipotesi emerse, sembra che il fratello di Pino Daniele sia morto a causa di un arresto cardiaco. Una condizione che non è nuova nella famiglia del 56enne dipendente di un consorzio per lo smaltimento rifiuti.

Morto Salvatore Daniele, volto dell’album Terra Mia di Pino Daniele

Nel 2015, infatti, il fratello Pino Daniele è deceduto proprio a causa di problemi cardiaci dei quali soffriva da tempo.

Il 4 gennaio di quell’anno ha patito un infarto mentre si trovava nella sua casa di Orbetello in Toscana ed è stato dichiarato morto la sera stessa. 7 anni dopo, anche Salvatore Daniele sembra essere morto nello stesso modo.

L’importanza del fratello minore per il cantautore napoletano è testimoniata dal fatto che Salvatore Daniele è il volto sull’album Terra mia. È il disco d’esordio di Pino, risale al 1977 e contiene celebri brani come Napule è. Le sembianze tratteggiate dell’uomo in copertina erano proprio quelle del fratello scomparso oggi.

