Dal 1 giugno 2021 il martedì sera di Canale 5 ospiterà in prima visione assoluta la terza attesissima stagione della serie televisiva a tema medicale New Amsterdam. Le vicende del dottor Max Goodwin e del suo ospedale si colorano di attualità ed affronteranno le dinamiche e le tematiche che hanno scosso il mondo intero in questo anno di piena pandemia di Covid-19. La trama dei 3 episodi che vedremo a partire da martedì 1 giugno.

New Amsterdam: ritorna su Canale5 con 3 nuovi imperdibili episodi

Il dottor Max Goodwin sarà di nuovo alle prese con le vicende di uno degli ospedali più vecchi degli Stati Uniti, quel New Amsterdam che dà il nome anche a tutta la serie.

Il direttore dell’ospedale dovrà fare i conti con nuove vicissitudini marchiate notevolmente dalla pandemia di Covid19 che noi tutti stiamo attraversando. Grande sarà ancora la sua voglia di riformare la struttura del vecchio ospedale per fornire assistenza medica anche a chi non potrebbe permetterselo.

Arrivano quindi alla terza stagione le vicende del New Amstardam che i fortunati spettatori americani stanno già gustando dal 2 marzo del 2021. I telespettatori italiani invece dovranno aspettare solo fino a martedì 1 giugno, quando Mediaset ha deciso di mandare in onda i nuovi episodi su Canale5.

New Amsterdam: anticipazioni

Nella serata del 1 giugno andranno in onda i primi 3 episodi dell’ultima stagione con il primo che si intitolerà Una nuova normalità. Vedremo i medici del New Amsterdam alle prese con i feriti della caduta di un aereo 747 e con la corsa contro il tempo per poterli salvare.

Il secondo episodio dal titolo Lavoratori indispensabili vedremo il dottor Raynolds che dopo aver temporeggiato decide di rispondere all’appello di Max e decide di occuparsi delle condizioni del collega e capo del reparto di neurologi dottor Vijay.

Nel frattempo la barista dell’ospedale Ella sembra avere delle complicazioni con la sua gravidanza.

L’ultimo episodio in onda martedì 1 giugno avrà come titolo Misure di sicurezza. Il direttore del New Amsterdam dovrà occuparsi della madre del collega Raynolds che ha avuto un piccolo incidente domestico. Intanto il dottor Iggy e la dottoressa Sharpe affronteranno le difficoltà dellla medicina a distanza.