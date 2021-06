Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Voi del Capricorno dovreste essere davanti ad un periodo di miglioramento della vostra condizione, anche nel caso foste già soddisfatti delle cose che avete! Verso il tardo pomeriggio sarete investiti da una notevole energia psicofisica, che vi accompagnerà per parecchio tempo nel corso dell’estate!

La Luna, con il suo aspetto che sta lentamente mutando, si unirà al buon Giove, già positivo nella vostra orbita celeste, garantendovi un bellissimo nuovo incontro emozionante! La mattinata sembra essere leggermente travagliata, forse interessata da un qualche pensiero lavorativo negativo.

Oroscopo Capricorno, 2 giugno: amore

Amici single del Capricorno, potreste avvertire una grandissima voglia di conquistare qualche bel cuore in giornata, ma dovreste stare veramente tanto attenti. Gli astri, infatti, non sembrano voler accentuare le vostre possibilità, ma anzi ridurle leggermente facendovi correre il rischio di incappare solo in alcune grandi delusioni.

Nel caso questa sensazione non vi pesasse, o foste in grado di andarci oltre in fretta, allora provateci comunque, ma senza troppe speranze o fiducia.

Oroscopo Capricorno, 2 giugno: lavoro

Nel caso dobbiate andare a lavorare, curatevi solo di completare le vostre mansioni obbligatorie, tornando poi a casa il più in fretta possibile. Così facendo, invece che incaricarvi di altre cose da fare, potrete trascorrere un sereno e gioioso pomeriggio, divertendovi e riposandovi!

Oroscopo Capricorno, 2 giugno: fortuna

Infine, per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna, sembra volervi essere parzialmente d’aiuto, carissimi nati sotto il Capricorno! Sarà lei a guidarvi verso una buona tranquillità serale, ma senza promettervi novità, emozioni o sorprese particolari.