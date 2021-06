Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, questo mercoledì si aprirà ancora con l’opposizione della Luna nei vostri piani astrali, mentre verso sera dovrebbe mutare il suo aspetto! Vi attende, dunque, una giornata leggermente strana, ma non per questo negativa. Dovreste solo prestare un po’ di attenzione alle cose che chiedete e pretendete dagli altri, cha sia il partner, gli amici o i famigliari, non tutte le vostre richieste devono essere accolte senza se e senza ma.

Voi single dovreste poter contare sulla positiva Venere, che accentua le possibilità di nuove conoscenze e rapporti!

Leggi l’oroscopo del 2 giugno per tutti i segni

Oroscopo Leone, 2 giugno: amore

Chi di voi è impegnato in una relazione sentimentale di vecchia data, dovrebbe poter trascorrere una lieta giornata, priva però di grandi novità o opportunità. Voi single del Leone, però, avrete dalla vostra parte Venere e Mercurio, che da una parte accentuano le possibilità di incontro e, dall’altra, migliorano il vostro approccio e le vostre doti comunicative, dovreste veramente approfittarne!

Gli amori di questo inizio di giugno sembrano poter essere duraturi e sereni!

Oroscopo Leone, 2 giugno: lavoro

Nel caso siate costretti ad andare a lavorare anche in questa giornata di festa, cari Leone, dovreste poter dare il meglio di voi, ma senza aspettarvi di fare alcun passo avanti rispetto ai vostri progetti. Forse dovreste stare solo attenti a come vi rivolgete a colleghi e superiori, perché in giornata questo tipo di scambi colloquiali non sono particolarmente favoriti e il rischio di dire qualcosa di sbagliato è piuttosto alto.

Oroscopo Leone, 2 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna, carissimi Leone, sembra volervi sostenere e spalleggiare in questa giornata già abbastanza positiva! Potrebbe tradursi in quelle possibilità di incontro per voi cuori solitari, oppure in una bellissima ed emozionante sorpresa serale da parte del partner!