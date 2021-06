Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, sembra che sia necessario, per voi, tenere ancora duro almeno fino a sera, quando finalmente la Luna muterà il suo aspetto! Il resto della giornata non sembra dovervi mettere in brutte posizioni o situazioni, non preoccupatevi, ma un leggero senso di affaticamento potrebbe colpirvi, rendendovi anche inconcludenti nelle cose che decidete di fare.

Sembrate dovervi attendere qualche delusione amorosa in giornata, anche nel caso siate impegnati da tempo, forse a causa di un brutto errore fatto in passato. Qualche vostro programma potrebbe saltare in questa giornata, per via di una qualche causa di forza maggiore.

Oroscopo Scorpione, 2 giugno: amore

Cercate di prestare più attenzione alla vostra relazione stabile, cari amici dello Scorpione. In giornata, infatti, sembra che possiate essere interessati dal contraccolpo di un qualche problema passato, mai analizzato e superato a dovere.

Imparate dalle cose che avete sbagliato, e cercate di non ripeterle più, per garantirvi un futuro di coppia sereno! Un buon livello di erotismo vi accompagnerà tutto il giorno, approfittatene!

Oroscopo Scorpione, 2 giugno: lavoro

Nel caso siate occupati con il lavoro, anche solo per poche ore, cercate di non farvi prendere da un immotivato senso di delusione. Completate quello che dovete completare e andatevene dal posto di lavoro, per poi trascorrere un pomeriggio e una serata in compagnia di qualcuno, o magari coltivando una vostra passione sepolta.

Decidete voi cosa fare, gli astri vi sostengono e vi spingono verso la felicità!

Oroscopo Scorpione, 2 giugno: fortuna

Buono, infine, l’influsso che la Dea bendata della fortuna vuole garantirvi nel corso di questa non ottimale giornata, cari Scorpione! Una sorpresa, abbastanza grande e gratificante, vi aspetta in giornata, cercate di coglierla e non farvela sfuggire!