L’Isola dei Famosi ha i suoi finalisti ufficiali di questa edizione. Al termine della puntata di questa sera, ricca di prove di gioco e colpi di scena, sono stati annunciati i nomi dei 4 naufraghi destinati ad aggiungersi a Andrea Cerioli e Ignazio Moser, già certi di un posto nella finalissima. A distanza di una settimana dall’ultimo atto di questa edizione, i giochi sono ormai fatti.

Nuovi finalisti a L’Isola dei Famosi

I finalisti ufficiali de L’Isola dei Famosi sono ormai una realtà: sono 6 i naufraghi che si contenderanno l’ambita vittoria nella finalissima in onda lunedì prossimo. Già certi di un posto sicuro Andrea Cerioli e Ignazio Moser, che hanno conquistato l’ambito traguardo nelle precedenti puntate grazie al giudizio del pubblico votante.

Ma nella puntata di questa sera, ricca di prove di gioco e agguerritissimi duelli, sono stati proclamati i nomi di altri 4 naufraghi che vanno a comporre il parterre dei finalisti ufficiali di questa edizione.

Dalle prove di gioco svoltesi in puntata, sono emersi i nomi di altri 2 finalisti ufficiali: si tratta di Awed e Matteo Diamante, vincitori rispettivamente della prima e seconda sfida.

I finalisti ufficiali de L’Isola dei Famosi

Il quinto finalista viene invece decretato attraverso un televoto flash che vede gareggiare le due naufraghe uscite sconfitte da entrambe le prove: Valentina Persia e Miryea Stabile.

Il pubblico da casa, a colpi di voti, ha deciso che è Valentina Persia la quinta finalista ufficiale, condannando Miryea all’eliminazione. Il quadro si fa così più completo, con Valentina, Andrea, Awed, Ignazio e Matteo già sicuri della finale.

Ma rimane un ultimo posto per la conclusione del reality, in onda lunedì prossimo. A giocarselo sono i naufraghi ancora rimasti in gioco e il cui destino è incerto sino all’ultimo: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Ilary Blasi apre un televoto flash, attraverso il quale il pubblico ha modo di decidere chi sarà il sesto finalista. E il verdetto arriva repentino: la sesta finalista è Beatrice Marchetti.

A concorrere per la vittoria, dunque, figurano Awed, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Valentina Persia, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Chi trionferà lunedì prossimo?

Approfondisci

Gilles Rocca attacca Valentina Persia all’Isola dei Famosi, l’accusa dell’ex naufrago: “Sei stata molto scorretta”

Valentina Persia in lacrime all’Isola dei Famosi, grande gioia per Awed: “Ci siamo fatti una promessa”

Isolde Kostner e Matteo Diamante in nomination, L’Isola dei Famosi saluta uno di loro: il verdetto