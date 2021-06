Il film supereroistico ispirato dall’universo fumettistico della Dc Comics che vede al centro la battaglia tra Batman e Superman verrà trasmesso mercoledì 2 giugno 2021 in prima serata su Italia1. Scopri la trama ed il cast del film Batman v Superman: Dawn of Justice.

Batman v Superman: Dawn of Justice, il cast del film in onda su Italia 1 mercoledì 2 giugno 2021

Batman v Superman: Dawn of Justice è un film del 2016 diretto da Zack Snyder, regista statunitense che si era imposto all’attenzione del pubblico mondiale per il film 300 ma anche noto nel mondo dello spettacolo per aver realizzato alcuni videoclip musicali e spot pubblicitari.

Snyder per questo progetto ha preso spunto da alcuni dai fumetti Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro e La morte di Superman.

La pellicola è ispirata al ciclo di fumetti della casa di fumetti Dc Comics che vede al centro le figure di Batman e di Superman. Prodotto dalla Warner Bros è considerato il secondo film dell’universo cinematografico della Dc e vede un cast stellare.

Ad interpretare Bruce Wayne e dunque l’uomo pipistrello c’è Ben Affleck, attore e regista statunitense acclamato per la sua regia del film Argo. Nel ruolo di Superman invece vedremo Henry Cavill, attore tornato recentemente alla ribalta per l’interpretazione nella serie tv The Witcher di Netflix.

Nel ruolo di comprimari vedremo i famosi attori Amy Adams, nel ruolo della fidanzata di Superman; Jesse Eisenberg ad interpretare Lex Luthor, Jeremy Irons attore premio Oscar e Gal Gado, attrice che nel ciclo di film della Dc Comics interpreta la supreroina Wonder Woman.

Batman v Superman: Dawn of Justice: la trama del film in onda su Italia1 mercoledì 2 giugno 2021

Il film parte dagli eventi del film dedicato a Superman dal titolo L’uomo di acciaio, dove il supereroe nel tentativo di salvare la città dall’ennesimo attacco alieno ne distrugge gran parte lasciando di stucco Batman che osservare la battaglia.

L’opinione pubblica è dunque divisa sul da farsi con il supereroe con il mantello cercando di capire se sia più un salvatore oppure un nemico. Della questione si occuperanno Batman e Lex Luthor che a loro modo tenteranno di annientarlo per consegnarlo alla giustizia.

In questo scenario si svilupperà il folle piano di Lex che avrà l’intento di uccidere Superman ponendogli di fronte un nemico dalla forza sovrumana. Sarà questa l’occasione per rivedere i piani di Batman che dovrà rivedere la sua posizione.