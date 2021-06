Quello di giugno 2021 sarà un mese molto interessante per i tanti abbonati alla piattaforma Disney+ in cerca di nuove serie tv da guardare. Tanti i titoli attesi che vedono fra tutti lo sbarco sul catalogo di Loki, la serie tv del mondo Marvel dedicata interamente ad uno dei personaggi più amati del franchise. La lista con tutte le novità in quanto a serie tv.

Tutti gli arrivi di giugno su Disney+

È un calendario ricco di titoli interessanti quello che gli abbonati a Disney+ si troveranno davanti, scandito da attesi debutti e riproposizione di contenuti già noti.

Quest’ultimo è il caso che vede coinvolti da vicino gli appassionati italiani, da anni in attesa di una quarta stagione di Boris.

La serie tv interamente italiana, creata tra gli altri dal compianto Mattia Torre, sbarca sul catalogo con le sue prime 3 stagioni che sono diventate cult nel nostro Paese a suon di battute e caricature al mondo del cinema e delle fiction tipicamente italiane.

Invece tra i nuovi contenuti uno dei più attesi è senza dubbio Loki. L’attesa serie arriva sul catalogo per saziare la fame degli appassionati Marvel che avevano visto per l’ultima volta il loro amato personaggio durante l’epilogo finale dello scontro con il titano folle Thanos.

Torna dunque Tim Hiddleston nel ruolo che lo ha consacrato al grande pubblico e con chissà quale sviluppo. Sarà questa la serie che renderà ufficiale il multiverso del mondo Marvel? Basterà attendere qualche giorno e lo scopriremo a partire dal 9 giugno.

Ecco l’elenco completo delle serie tv che faranno il debutto su Disney+ in questo mese di giugno:

Venerdì 4:

Genius: Aretha ;

; American Housewife ;

; Summer Camp ;

; Emergence.

Mercoledì 9:

Loki.

Venerdì 11:

Zenimation ;

; The Gloaming – Le ore più buie ;

; The Killing ;

; Solar Opposties.

Venerdì 18:

Love, Victor ;

; Life in Pieces.

Venerdì 25: