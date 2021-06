Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi amici del Sagittario, la vostra giornata di giovedì non sembra essere esattamente lieta e serena per la sfera amorosa. La causa è la presenza oppositiva di Venere e Mercurio, mentre la Luna ha mutato il suo aspetto ma assumendo comunque una posizione poco buona per voi.

I contatti con coloro che costellano la vostra vita sembrano essere poco accentuati, mentre sarà anche difficile esprimervi con la vostra dolce metà, magari per confessarle le ragioni del vostro umore compromesso. Anche sul posto di lavoro tutto sembra leggermente complicato, segnato da momenti di agitazione e stress decisamente marcate.

Oroscopo Sagittario, 3 giugno: amore

In amore, cari Sagittario, questa giornata non sembra volervi regalare grandi opportunità, soprattutto nel caso siate single alla ricerca dell’amore. Chi di voi, invece, ha già una relazione stabile in questo giovedì dovrebbe trovare delle notevoli complicazioni nelle comunicazioni con il proprio partner.

Ma cercando semplicemente di esporre questo problema umorale, senza farsi trascinare dal nervosismo, tutto dovrebbe procedere per lo meno tranquillamente.

Oroscopo Sagittario, 3 giugno: lavoro

Occhio anche alla sfera lavorativa, amici del Sagittario, perché sembra che il nervosismo e lo stress possano farvi in qualche modo tracollare sul lavoro. Impegnatevi per tenere a bada la vostra lingua, evitando di far sorgere litigi o di sollevare questioni futili. Facendo fondo a tutta la vostra calma e al raziocinio, saprete portare a termine il minimo indispensabile per la giornata, tornando poi a casa a rilassarvi in vista delle prossime giornate.

Oroscopo Sagittario, 3 giugno: fortuna

La fortuna, in qualche modo abbastanza marcato, sembra volervi decisamente allietare, cari Sagittario! Una sorpresa emozionante è nascosta da qualche parte, provate a stare attenti per trovarla, ma se così non fosse non fatevene un problema!