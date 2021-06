Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi Vergine, il vostro giovedì sembra essere ancora una giornata piuttosto complicata e nuvolosa, sempre a causa della Luna. Seppur ora sia in angolo positivo, il suo influsso sembra voler esclusivamente accentuare la negatività di Marte alle vostre spalle, rendendovi poco energici e ancor meno attenti alle esigenze di chi avete attorno, partner in primis.

Il lavoro, poi, non sembra essere particolarmente gratificato dal vostro cielo, rendendovi talvolta nervosi e scontrosi, ma sicuramente anche poco produttivi e rallentando notevolmente i bei progetti che state portando avanti.

Oroscopo Vergine, 3 giugno: amore

In amore gli astri di giovedì vi suggeriscono di correre ai ripari, carissimi amici della Vergine. Non sembrano attendervi grandi problemi, ma a causa dei pianeti dissonanti sembrate essere un po’ troppo distanti dalla vostra dolce metà, non riuscendo ad ascoltarla a dovere e, soprattutto, non offrendole il vostro importantissimo supporto.

Cercate di evitare di sembrare distanti, potreste indisporla e dare vita ad un brutto litigio.

Oroscopo Vergine, 3 giugno: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa la cosa più importante per voi è cercare di passare inosservati. Poca voglia di impegnarvi e pochi progressi ai progetti avete in ballo suggeriscono di evitare di riempirvi di altri incarichi. In giornata non si può escludere neppure qualche fastidioso ritardo, che potrebbe anche far saltare un appuntamento e, di conseguenza, un accordo.

Oroscopo Vergine, 3 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi osserva da lontano ma per ora non riesce a mantenere una buona influenza nella vostra vita, cari Vergine. Per ora non datevi per vinti e non abbattetevi, molto presto il vostro cielo muterà completamente aspetto, riempiendovi di gioia e gratificazioni!