Un prima tv assoluta accompagna la prima serata di Rai3. Per la prima volta verrà messo in onda alle ore 21:20 il film A private War che racconta la vera storia della coraggiosa reporter e corrispondente Marie Colvin. La trama e il cast del film che vede Rosamund Pike come protagonista.

A Private war: il cast e le curiosità sul film che andrà in onda questa sera su Rai3

A Private War è un film del 2018 diretto da Matthew Heineman, che sancisce il suo debutto come regista in un lungometraggio.

Il soggetto messo in scena è l’adattamento cinematografico di un interessante articolo scritto da Marie Brenner e pubblicato su Vanity Fair nel 2012.

Lo scritto dal titolo Marie Colvin’s Private War racconta l’esperienza di Marie Colvin, una reporter di guerra che per anni ha raccontato in una collaborazione dal 1985 al 2012 con il celebre The Sunday Times tanti territori martoriati da conflitti bellici. La reporter, durante la sua carriera, ha riportato le vicende che vivevano i popoli afflitti dalla guerra di alcune nazioni come lo Sri Lanka, l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia e la Siria. Proprio in Siria la corrispondente e il fidato fotografo Rémi Ochlik trovarono la morte in seguito ad una azione dell’esercito locale.

Protagonista del film è Rosamund Pike nei panni della reporter di guerra.

A Private war: la trama del film che andrà in onda questa sera su Rai3 alle 21:25

Il film racconta l’esperienza da corrispondente di guerra di Marie Colvin, una donna carismatica e vogliosa di raccontare gli orrori che i conflitti bellici lasciano dietro di loro.

Nel corso della sua carriera la Colvin non si è fermata davanti a nulla, nemmeno l’aver perso la vista da un occhio a causa di un’esplosione in Sri Lanka. La sua attività di report è andata avanti incessante fino a che è venuta a mancare all’età di 56 anni facendo quello che aveva sempre amato, insieme al fotografo Rémi Ochilik, durante un’offensiva dell’esercito locale in Siria.