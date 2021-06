Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente sfogato sui social quanto accadutole in un giorno qualunque, per strada. Così infatti la Munafò ha raccontato di essere stata vittima di un tacito body shaming con quegli occhi puntati contro da parte di chi non ha fatto niente per non metterla in una situazione di forte disagio. La risposta della Munafò è però arrivata prontamente insieme ad un fortissimo messaggio di body positive.

Anna Munafò: da Uomini e Donne al matrimonio e il figlio Michael

Anna Munafò è stata tronista nel dating show più noto della televisione italiana, Uomini e Donne, nel 2014.

Dopo un percorso travagliato all’interno del programma ai tempi la tronista scelse al suo fianco il corteggiatore romano Emanuele Trimarchi dopo un turbolento trono che aveva visto uscire “sconfitto” il corteggiatore Marco Fantini, diventato successivamente il compagno di un’altra ex di Uomini e Donne, Beatrice Valli. Tuttavia l’amore con Trimarchi è poi sfumato. Prima ancora di presenziare a Uomini e Donne però, la Munafò era apparsa all’età di 19 anni al concorso di bellezza Miss Italia, arrivando seconda.

Nonostante gli studi di recitazione, la Munafò ha poi deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo decidendo di viversi il suo nuovo amore lontano dai riflettori.

Sposata con Giuseppe Saporita, il 21 giugno scorso i due hanno coronato il loro amore con la nascita del loro primo figlio, Michael.

Il corpo trasformato dalla gravidanza e la denuncia sui social: “Gli occhi di pensa ‘guarda quanto è ingrassata’ li ho sentiti“

E come natura vuole accomunando tantissime donne per questo, dopo la gravidanza il corpo della Munafò si è plasmato insieme al felicissimo evento e qualche kg di quelli presi nei 9 mesi è rimasto anche dopo il parto. Non sono mancati però coloro che sul suo corpo hanno puntato gli occhi senza toglierli mettendo proprio per questo “cambiamento” a disagio la Munafò che ha poi denunciato quanto accadutole sui social: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo… e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata li ho sentiti“, scrive sui social l’ex tronista.

Anna Munafò e la denuncia vi social. Fonte: Instagram

Fortissimo il messaggio che ha voluto lanciare a chi si trova a subire la stessa forma di disagio: “Si, ho 28 kg in più che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero.

Siamo belle a prescindere, anzi bellissime“.