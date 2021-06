Tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba tutto procede bene, se non benissimo. Ai tanti che domandano come mai la coppia non abbia ancora deciso di pronunciare l’importante sì davanti all’altare, risponde direttamente la Saba che, recentemente intervistata, ha così allontanato ogni sospetto su eventuali e presunti spiacevoli retroscena che impedirebbero il loro matrimonio.

Virginia Saba sulle nozze con Luigi Di Maio: “È nei nostri programmi“

Intervistata telefonicamente a Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio1 e condotto da Geppi Cucciari, la giornalista Virginia Saba si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla vita di coppia con Di Maio.

Così la Cucciari ha domandato alla Saba se ci sono però i presupposti per pensare al matrimonio e se le sia capitato di parlarne con Di Maio. La risposta della Saba è arrivata a togliere qualsivoglia dubbio a riguardo: “In questo momento non c’è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe“. Ad impedire dunque il matrimonio al momento sarebbero le agende piene e il poco tempo per poterlo pensare nei minimi dettagli. Le buone intenzioni ci sarebbero, a mancare per ora sarebbe solamente la proposta ufficiale: “Non c’è stata, adesso c’è da pensare alla politica.

Diciamo che è nei nostri programmi però un po’ più in là“.

Virginia Saba e Luigi Di Maio: la storia d’amore

La storia d’amore tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e Virginia Saba è iniziato, ad onor di cronaca, circa 2 anni fa e sembra sia stato colpo di fulmine tra il politico, tra gli storici volti del MoVimento Cinque Stelle, e l’impegnata giornalista. Apparsi spesso e volentieri insieme, frequentemente al mare, i due sono sempre parsi molto innamorati e anche sui social non sono mancati momenti di forte affettuosità.

Proprio in occasione del compleanno di Di Maio la Saba aveva voluto dedicargli un breve messaggio: “Buon compleanno, cuore mio“, allegando un loro tenero scatto.