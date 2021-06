Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, questo venerdì rappresenta un grande momento per la vostra sfera personale e privata, gratificata da alcuni influssi veramente buoni! Venere sta per lasciare la bellissima posizione che occupava nella vostra orbita, mutando il suo aspetto e diventando leggermente dissonante.

Nulla che debba preoccuparvi veramente, infatti dovreste essere tranquillamente in grado di portare avanti tutte le cose che vi siete prefissati o che avete iniziato nell’ultimo periodo, senza inciampare in fastidi o problemi! Grazie, poi, ai buoni Mercurio e Sole, ancora positivi e molto forti, sarete pieni di energie e voglia di fare!

Oroscopo Bilancia, 4 giugno: amore

In amore, carissimi Bilancia, la giornata di venerdì sembra volervi mettere in alcune ottime posizioni! Nel caso siate impegnati, sperimenterete un’intesa unica e rinnovata con la vostra dolce metà, iniziando ad immaginare più lucidamente e concretamente un florido e sereno futuro assieme!

Se foste single ed interessati a qualcuno, invece, allora dovreste decidervi a buttarvi per vedere dove il destino vuole condurvi!

Oroscopo Bilancia, 4 giugno: lavoro

Le prospettive lavorative, similmente a quelle amorose, sembrano essere decisamente buone e floride! I vostri progetti troveranno il loro via, oppure riusciranno a fare dei passi avanti, magari addirittura concludendosi prima di quanto avevate preventivato. Non fatevi trascinare da qualche pensiero negativo, che potrebbe farvi credere che i vostri sforzi siano inutili, non è affatto vero ed è fondamentale non mollare mai!

Oroscopo Bilancia, 4 giugno: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna, in questo lucente venerdì sembra essere leggermente occupata altrove, dimenticandosi un po’ di voi, cari nati sotto la Bilancia. Semplicemente, non dateci attenzione o peso, non vi accorgerete neppure della sua assenza!