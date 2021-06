Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, fin dalle primissime ore di questo bel venerdì conoscerete l’influsso di Urano e Giove nei vostri piani astrali! Venere inizierà, però, il suo periodo di opposizione per il vostro segno, accentuando quel senso di nervosismo che già da tempo vi portate dietro.

Cercate, ancora una volta, di non farvi schiacciare dal vostro umore, l’estate sarà abbastanza buona, ma se ci arriverete distrutti e svuotati da tutte le vostre energie, perderete ogni opportunità. Forse sarete colti anche da una certa suscettibilità, soprattutto nel rapporto con la vostra dolce metà. Nulla di buono attende voi single in questa giornata, ma neppure nel corso dell’immediato futuro.

Oroscopo Capricorno, 4 giugno: amore

Cari Capricorno single, potreste avvertire una sempre più marcata voglia di iniziare una relazione amorosa, o quanto meno un’avventura emozionante, ma cercate di desistere.

Gli astri vi suggeriscono caldamente di lasciare perdere per ora, o potreste andare incontro solamente a delle grandi delusioni, peggiorando quel famoso nervosismo che vi accompagna da un po’ e finendo, probabilmente, per scoppiare. Non ne vale veramente la pena miei cari!

Oroscopo Capricorno, 4 giugno: lavoro

Il lavoro, però, dovrebbe procedere piuttosto bene e spedito sulla sua strada nel corso di questo venerdì, carissimi amici nati sotto il Capricorno! Se avete qualche progetto entusiasmatene in ballo, dedicatevi a quello portandolo un pochino avanti, oppure dedicatevi alle mansioni che vi vengono assegnate.

Non cercate di brillare, sarebbe inutile e finireste solo per stancarvi, verranno giorni adatti anche per quello!

Oroscopo Capricorno, 4 giugno: fortuna

Buono, ma purtroppo non eccelso, l’influsso che la Dea bendata della fortuna vi garantisce, cari Capricorno. Forse vi garantirà una buona sensazione di tranquillità nel corso di questa giornata, ma non è assolutamente chiaro.