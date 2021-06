Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, questo venerdì non sembra volervi gratificare con dei bellissimi transiti a causa di una Venere in posizione leggermente scomoda alle vostre spalle, assieme a Marte. Quest’ultimo dovrebbe ridurvi notevolmente le energie psicofisiche, mentre Venere avrà un’influenza sulla vostra vita sentimentale.

Tenete duro e, soprattutto, cercate di evitare qualsiasi attrito con le persone che vi circondano perché riempirvi la testa con queste preoccupazioni non servirebbe veramente a nulla. Un buon livello di nervosismo sembra poter rendere poco lieti i vostri contatti in generale, soprattutto però quelli personali. Occhio anche al lavoro, ma nulla di drastico vi attende.

Oroscopo Leone, 4 giugno: amore

Voi che da tempo avete una relazione stabile non dovreste trovarvi davanti a grossi problemi, forse solo un po’ di attrito su qualche questione di secondaria importanza.

Ma occhio nel caso siate sposati o single, cari Leone. Nel primo caso, un brutto litigio potrebbe attendervi nelle primissime ore della giornata, ma si risolverà anche velocemente. Se foste alla ricerca dell’amore, invece, non aspettatevi nulla di buono da questa giornata, meglio rivolgersi agli amici di sempre!

Oroscopo Leone, 4 giugno: lavoro

La giornata lavorativa dovrebbe permettervi di concludere tutte le mansioni obbligatorie classiche, ma senza riuscire poi ad impegnarvi profondamente in qualcosa di nuovo. Ma non demordete, prima o poi arriverete a quel traguardo, che è sempre più vicino!

State solo attenti a non far sorgere discussioni, né a dar modo agli altri di parlarvi alle spalle per qualcosa che avete detto, tutto andrà bene!

Oroscopo Leone, 4 giugno: fortuna

La fortuna, però, in giornata non sembra veramente volervi gratificare o premiare, cari amici nati sotto il Leone. Forse questa assenza potrebbe pesarvi un po’, data la giornata non proprio al top della forma, ma pensate a quanto di bello avete già ottenuto e troverete una spinta per andare avanti!