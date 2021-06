Paola Turani futura mamma raggiante, si mostra così sui social, presentando anche il suo piccolo ai fan. L’influencer ha infatti condiviso un Instagram Reel mostrando tutti gli step della gravidanza.

La gravidanza di Paola Turani è stata una sorpresa che l’ha riempita di gioia, sposata con l’imprenditore Riccardo Serpellini, l’influencer ha più volte condiviso con i fan i problemi legati all’infertilità. Lei che ha sempre desiderato avere un figlio, non ha mai smesso di provare, fino a quando non è arrivata la lieta notizia.

Paola Turani presenta mostra l’ecografia

Un video breve, 30 secondi per ripercorrere le 23 settimane di gravidanza e presentare il piccolo in arrivo.

Così Paola Turani ha condiviso l’ultimo aggiornamento sulla sua gravidanza con i fan, con un Instagram Reel dolcissimo.

Nel video si vedono i primi momenti, la scoperta di essere finalmente incinta, la gioia, la prima pancia e infine l’ecografia 3d, dove per la prima volta ha potuto vedere il volto del suo bambino che, secondo mamma, è già un piccolo furbetto. Come lei stessa ha scritto: “Oggi abbiamo visto per la prima volta i lineamenti del piccolo Serpellino anche se non era molto collaborativo e aveva deciso di darci le spalle, il furbetto.

Ma qualcosina abbiamo notato, tipo che ha già il broncio della mamma. Voi che dite?! e Gnomo dorme già accanto a te“.

Un maschietto per Paola Turani e Paolo Serpellini

Era il 31 marzo quando, tra le lacrime colme di emozione, Paola Turani annunciava di essere in attesa del suo primo figlio, dopo un tempo infinito di lotta contro l’infertilità. “La vita quando meno te lo aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole” aveva condiviso sui social, aggiungendo: “Abbiamo capito che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così“.

Lo scorso maggio, Paola Turani ha svelato il sesso del piccolo, un bel maschietto.