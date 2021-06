Oggi giovedì 3 giugno alle 21.20 il canale di Rai2 trasmette in prima serata Piacere, sono un po’ incinta, un film commedia con Jennifer Lopez nei panni della protagonista. La trama, il cast e le curiosità sulla pellicola del 2010.

Piacere, sono un po’ incinta: il cast e le curiosità sul film in onda questa sera su Rai2

Piacere, sono un po’ incinta (dal titolo The Back-Up Plan in lingua originale) è un film di genere commedia del 2010, diretto da Alan Poul. Il regista, qui al primo lavoro come lungometraggio, è noto maggiormente per aver preso parte dietro la macchina da presa ad alcune serie tv note negli Stati Uniti d’America ed anche in Italia come Grace and Frankie, nota serie che vede Jane Fonda tra i protagonisti.

Nel cast spiccano nei ruoli di protagonisti Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin. Il film vede quindi la cantante, attrice, showgirl e presentatrice statunitense cimentarsi ancora una volta sul set ad interpretare una donna indipendente ormai stanca di aspettare l’uomo dei sogni.

Piacere, sono un po’ incinta: la trama del film in onda questa sera su Rai2

Jennifer Lopez interpreta la protagonista Zoe, una donna di New York proprietaria di un negozio per animali. Ad un certo punto della sua vita, stanca della continue delusioni in amore, si ritrova a dover prendere una scelta che le cambia la vita: pur di diventare madre corona il suo sogno attraverso l’inseminazione artificiale.

Tutto sembra andare nella direzione da lei intrapresa, che la vedrebbe portare a termine la gravidanza e prendersi cura del futuro nascitura completamente da sola. Ma la vita spesso non va come la si programma.

La sua situazione infatti cambia quando incontra Stan, l’attore Alex O’Loughlin, un uomo che incontra su di un taxi e che fa subito breccia nel suo cuore. Il problema è che Stan non sa che Zoe si trova in dolce attesa e la donna si troverà dunque di fronte alla scomoda situazione di doverglielo riferire.