In questi ultimi giorni il gossip ha acceso i riflettori sul presunto flirt tra Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista all’Isola dei Famosi, e Tommaso Stanzani ex ballerino di Amici 20 molto apprezzato dal pubblico. I due si sono mostrati spesso sui social insieme e a rafforzare ulteriormente il gossip ci sarebbe stata una frase pronunciata da Zorzi che non è affetto sfuggita ai fan e che ad oggi sembra essere una vera e propria “conferma”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: da Instagram alle passeggiate per Milano

I primi approcci tra il vincitore del Grande Fratello Vip e il talento di Amici di Maria De Filippi sarebbero stati molti e indiretti, via social.

Il primo a fare un passo verso l’altro sarebbe stato il più schietto Zorzi che si sarebbero lasciato andare ad alcuni apprezzamenti sul ballerino di Amici su Twitter per poi sottolineare a Silvia Toffanin, nel corso di una puntata di Verissimo: “Mi invitate sempre nelle puntate sbagliate“, facendo riferimento alla puntata dove tra gli ospiti c’era proprio Stanzani.

A distanza di poco tempo da questi scambi, i due sarebbero poi stati successivamente paparazzati da Chi insieme, a spasso per Milano. Un bel feeling quello immortalato dal settimanale e che ha fatto subito ipotizzare che tra i due ci potesse essere qualcosa di più che una sola amicizia.

Tommaso Zorzi e quella frase “incriminata” su Instagram che non sfugge ai fan

Secondo quanto scorto da alcuni follower di Zorzi spulciando le sue stories Instagram, l’opinionista dell’Isola dei Famosi avrebbe fatto puntuale riferimento ad una frequentazione con un ragazzo che presenterebbe specifiche “caratteristiche” di Stanzani. Così infatti Zorzi su Instagram: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità“, vogglia il destino che Stanzani sia proprio prossimo alla maturità.

Che si tratti di una sola coincidenza che nulla ha a che vedere col ballerino ex Amici o che sia proprio una conferma? Indubbiamente, la verità emergerà presto.