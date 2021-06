Tornano in televisione le disavventure sgangherate del gruppo di 4 amici più famosi del cinema. La commedia Una notte da leoni 2 è pronto a tornare in tv questa sera giovedì 3 maggio 2021 alle 21:20 su Italia1, riproponendo sul piccolo schermo il gruppo di amici composto da Doug Billings, Phil Wenneck, Stuart Price e Alan Garner. Il cast e la trama del secondo capitolo della saga.

Una notte da leoni 2: il cast del film in prima serata giovedì 3 giugno 2021 su Italia1

Una notte da leoni 2 (in lingua originale The Hangover Part II) è un film del 2011 diretto da Todd Phillips, il regista statunitense che aveva già curato il primo capitolo della saga.

Rivedremo dunque tutti e 4 gli interpreti che hanno recitato nel primo film e che sono passati alla storia per l’intera trilogia ormai considerata di culto. Di nuovo protagonista è Bradley Cooper, l’attore statunitense che si è riconfermato in chiave drammatica per l’interpretazione in American Sniper ed è anche ricordato per la sua prima regia legata ad A star is born, dove ha curato anche la produzione della pellicola che lo vedeva protagonista con la cantante Lady Gaga.

Gli altri amici sono sempre interpretati da Ed Helms, nel ruolo del dentista Stuart “Stu” Price; Zach Galifianakis che interpreta lo sgangherato personaggio di Alan Garner; infine Justin Bartha interpreta ancora una volta Douglas “Doug” Billings, che continua a risultare sempre il più sfortunato del gruppo.

Una notte da leoni 2: la trama del film in prima serata giovedì 3 giugno 2021 su Italia1

Il film Una notte da leoni 2 vede il gruppo di amici impegnato in una nuova avventura due anni dopo le vicende del primo film. Questa volta l’occasione per un addio al celibato con i fiocchi sarà fornito dall’imminente matrimonio di Stu con Lauren in Thailandia.

Per l’occasione dunque gli amici sono intenti a partire per il Paese di Lauren ed avranno la compagnia del fratello della futura sposa.

Proprio il giovane ragazzo sarà protagonista della sparizione che è il centro di questo film e che vede impegnati gli amici a ricostruire la notte appena trascorsa per ritrovare il ragazzo ed arrivare in tempo al matrimonio.