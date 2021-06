Un altro fine weekend in compagnia dell’estrazione dell’EuroJackpot. Oggi venerdì 4 giugno 2021 torna la più famosa e ricca lotteria paneuropea dopo la sensazionale vincita di settimana scorsa. La nuova estrazione della combinazione vincente dell’EuroJackpot si terrà come sempre in diretta alle ore 21:00 di questa sera e sarà effettuata ad Helsinki. Scopri i risultati dell’estrazione a partir da qualche minuto dopo su The Social Post.

L’estrazione dell’EuroJackpot di venerdì 28 maggio 2021.

EuroJackpot: i dati dell’ultima estrazione che ha fatto segnare una grande vincita

Nell’ultima estrazione dell’EuroJackpot tenutasi venerdì 28 maggio 2021 un fortunato giocatore, che purtroppo non risulta aver giocato la schedina dall’Italia, è riuscito a centrare il tanto agognato 5+2.

Il fortunato in questione è riuscito a portarsi a casa il premio più alto facendo registrare una vincita da 90 milioni di euro. Estrazione che ha dato tante soddisfazioni quella del 28 maggio che ha saputo regalare anche 2 milioni e 700 mila euro ai 5 giocatori che hanno indovinato la combinazione del 5+1.

Nel dettaglio della tabella sottostante riportiamo tutte le vincite che si sono verificate in seguito all’estrazione di venerdì 28 maggio 2021, chiarendo anche quali di queste si sono registrate in Italia:

CATEGORIA N.

VINCITE N. VINCITE ITALIA EURO 5+2 1 0 90.000.000,00 € 5+1 5 0 2.724.741,30 € 5+0 12 1 105.992,40 € 4+2 122 0 3.475,10 € 4+1 1.683 16 226,70 € 4+0 2.770 23 107,10 € 3+2 5.696 59 44,60 € 2+2 78.864 956 16,90 € 3+1 73.269 837 16,90 € 3+0 118.711 1.282 15,30 € 1+2 421.082 5.583 7,90 € 2+1 1.010.700 11.888 7,90 €

EuroJackpot: come prendere parte all’estrazione

Giocare all‘EuroJackpot è semplicissimo: basta scegliere la propria combinazione di composta da 5 numeri, che vanno dal numero 1 al numero 50, e 2 Euronumeri, che invece vanno dal numero 1 al numero 10, ed infine compilare una schedina dal costo minimo di 2 euro.

Una volta messa a segno la propria giocata Eurojackpot da la possibilità a partecipare all’estrazione e di poter vincere grazie alla presenza di ben 12 categorie di vincita, che vanno dal 5+2 al 2+1. I fortunati giocatori che riescono a mettere a segno il tanto sognato 5+2 avranno la fortuna di vincere il montepremi milionario messo in palio dal gioco.

E’ bene ricordare infatti che il jackpot di questa lotteria rimane sempre milionario, anche se nell’estrazione precedente ci dovesse essere qualche giocatore in grado di portarsi a casa la somma del primo premio.