Tutti gli occhi sono puntati sulla pagina Instagram di Gianni Sperti in questi momenti che sembra essere stata presa di mira da numerosi hater che non si sono risparmiati critiche nei confronti del celebre opinionista di Uomini e Donne. Nel pentolone degli odiatori seriali ci sarebbe finito uno degli ultimi post pubblicati dall’opinionista e ballerino su Instagram e c’è chi lo accusa di aver esagerato con la chirurgia spendendo critiche gratuitamente.

Gianni Sperti e lo scatto su Instagram nel mirino delle critiche

“Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta. Ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi“, scriveva Gianni Sperti nella didascalia del post preso di mira sul web inconsapevole che mai frase sarebbe stata più azzeccata.

Sebbene i complimenti al di sotto dei suoi ultimi scatti siano numerosissimi, pesano le critiche rivolte al ballerino accusato di aver esagerato con la chirurgia estetica. “Nooo, perché ti stravolgi così il vis?“, e altri utenti a ruota rispondono “irriconoscibile“; “veramente un peccato, prima era un bell’uomo ora“; “verissimo si è rovinato“; “Gianni per piacere basta con le punturine… lo so che deve piacere a te in primis, ma in secundis anche ai tuoi ammiratori, ti sta sfuggendo la situazione di mano, credimi“.

E ancora “Il tuo viso sembra di gomma“; “Gianni basta gonfiarti il viso! Ti stai cambiando i connotati e la bellezza“; “Così un bell’uomo… perché rovinarsi il viso?“; “Con i ritocchini hai scelto di proseguire verso la non-autenticità… Eri bellissimo… Peccato“, scrivono a seguire altri follower.

Lo scatto di Gianni Sperti finito nel mirino delle critiche. Fonte: Instagram

L’immediata reazione di Gianni Sperti sui social: “Anche meno, grazie“

La risposta alle critiche è però arrivata quasi immediata, a meno di un giorno di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo post su Instagram.

Così Sperti nelle sue stories ha voluto puntualizzare: “ULTIMO POST – La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi 3 post – scrive Gianni Sperti – Non avendo le siringhe portatili è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma… anche meno, grazie“. E ancora, a conclusione: “P.S. Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente“.