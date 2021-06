L’amato show I soliti Ignoti – Il ritorno condotto da Amadeus non andrà in onda oggi venerdì 4 giugno. Gli affezionati telespettatori del programma che fa da apripista alla prima serata di Rai1 dovranno attendere l’appuntamento di sabato 5 giugno, quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione televisiva. Cosa va in onda al posto de I soliti Ignoti – Il ritorno.

Amadeus venerdì 4 giugno non va in onda

Piccolo cambio di programmazione per la serata di Rai1 che porterà i telespettatori a rinunciare all’appuntamento giornaliero fisso con Amadeus.

Come spesso accade in queste occasioni ovvero quando la Nazionale di Calcio italiana deve scendere in campo, chi ne fa le spese è il programma che anticipa la prima serata.

Proprio per questo motivo il divertente show con I soliti Ignoti: Il ritorno, che vede i concorrenti a destreggiarsi tra le identità degli ignoti che gli si pongono di fronte, va un giorno in pausa e lascia la sua fascia oraria libera.

Al suo posto andrà in onda la partita di calcio amichevole tra Italia e Repubblica Ceca, gara di preparazione in vista degli imminenti Europei di Calcio che vedranno impegnata la nostra Nazionale nella corsa al titolo iridato. L’appuntamento è per questa sera a partire dalle ore 20:35 su Rai1 per vedere i giocatori guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini.

Quando andrà in onda I soliti ignoti – Il ritorno e chi sono gli ospiti

Questa sera dunque nessun appuntamento con il programma di Amadeus che tornerà quindi sabato 5 giugno sempre alla stessa ora dopo il Tg1.

Quella di sabato sera sarà una puntata imperdibile poiché vedremo per l’ultima occasione in questa stagione I Soliti Ignoti – Il ritorno. Lo show infatti si appresta a mettere in onda la sua puntata finale e lo farà con degli ospiti d’eccezione amatissimi dai più piccoli.

In studio a giocare con Amadeus per fini benefici ci sarà infatti l’amato duo di youtuber dei Me contro Te composto da Luì e Sofì, che promette come sempre di portare il buon umore ai loro tantissimi fan ed ai tanti telespettatori della puntata finale.

