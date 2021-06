Lorella Cuccarini spodesta la d'Urso con uno show tutto suo: l'indiscrezione sul futuro di Mediaset

Si rincorrono velocemente le indiscrezioni su quello che potrebbe essere il futuro della domenica di Mediaset. Ipotesi che interessano più che mai il pubblico dal momento che a vacillare sembra essere proprio lo stabile trono di Barbara d’Urso che potrebbe dover cedere lo scettro della domenica a un volto “nuovo” di Mediaset, ex Rai: Lorella Cuccarini. Così l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi 2020, dopo il successo riscosso, si preparerebbe a cavalcare l’onda prendendo le redini di un talk show del tutto nuovo che potrebbe soppiantare l’inossidabile Domenica Live: tutte le indiscrezioni.

Lorella Cuccarini al posto di Barbara D’Urso sul Canale 5?

È un pullulare di indiscrezioni che per ora rimangono tali su quello che sarà il futuro della domenica pomeriggio targata Mediaset. Non è un caso infatti se le voci sulla presunta sostituzione di Barbara d’Urso, pilastro della rete, si rincorrano da tempo lasciando adito anche ad ipotesi sulle papabili sostitute. Da Elisa Isoardi ad Adriana Volpe, tante i cognomi venuti a galla ma su tutti sembra prevalerne uno: quello di Lorella Cuccarini. Potrebbe infatti essere l’ex prof di Amici 2020 la papabile sostituta della d’Ursa, la prima della lista tra coloro che potrebbero soffiarle la domenica pomeriggio con uno show del tutto nuovo, che si discosti da Domenica Live, troppo legato all’immagine della conduttrice da record.

Al posto di Domenica Live un talk show nuovo di zecca?

Se così fosse infatti, e nella domenica pomeriggio di Mediaset arrivasse ufficialmente la Cuccarini, il suo sarebbe un programma del tutto nuovo e che si presume verrebbe cucito sulla sua personalità. Stando alle indiscrezioni riportate da Tv Blog, il presunto talk show della Cuccarini potrebbe essere un rifacimento di quello che negli anni ’60 era stato mandato in onda col nome di Campanile sera.

Un talk dunque avente come tema l’Italia nelle sue diversità interne, tra borghi e piccoli borghi che potrebbero anche assurgere a competere tra di loro ricordando per certi versi anche le dinamiche di alcuni format mandati in onda sulla Rai.

Barbara d’Urso fuori da Mediaset?

Che qualcosa si stia agitando in quel di Mediaset è certo e lo si evince da numerose piccole fratture createsi tra i vertici e Barbara d’Urso, prima pilastro e ora quasi messa alla porta secondo quanto riportano le voci di corridoio. Così infatti, se tutto venisse confermato, la d’Urso verrebbe privata di due programma punta della rete come Domenica Live, cardine della domenica pomeriggio, e Live – Non è la d’Urso che già quest’anno è stat reciso prima del previsto.

Che questa sorte non tocchi Pomeriggio Cinque è un’incognita sul quale vien difficile fare ipotesi.