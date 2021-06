Il fine settimana entra nel vivo e lo fa con l’estrazione quotidiana del Million Day. Il gioco, che mette in palio un primo premio da 1 milione di euro, torna anche oggi venerdì 4 giugno 2021 con la sua combinazione vincente. I 5 numeri estratti saranno sorteggiati alle ore 19:00 e saranno disponibili per essere consultati qui su The Social Post.

Venerdì 4 giugno 2021 inizia il weekend in compagnia delle estrazioni del Million Day. Anche oggi saranno tanti i giocatori che sfideranno nuovamente la fortuna puntando a quel milione di euro che rappresenta il premio massimo messo in palio giornalmente dalle estrazioni del gioco sin dal 2018.

Il mese di giugno è iniziato da poco ed ancora non si registrano delle vincite degne di nota. Si resta così alle vincite messe a segno nel mese di maggio il numero di vincite da 1 milione di euro verificatesi nel mese sono state ben 5. Le prime nel fine settimana di venerdì 7 maggio 2021, di sabato 8 maggio 2021 e di domenica 9 maggio 2021, e l’ultima in data 14 maggio 2021. Il gioco del Million Day è così riuscito a regalare 1 milione di euro nuovamente.

L’ultimo giocatore ad essersi accaparrato il milione di euro resta dunque il fortunato giocatore siciliano, precisamente di Palermo, che è stato in grado di centrare la combinazione vincente il 14 maggio 2021 giocando una schedina al costo di solo 1 euro.

Si è aggiornato così il totale dei giocatori diventati milionari grazie al Million Day, che salgono dunque a 23 vincitori per quello che riguarda questo 2021 e a 169 giocatori che sono invece quelli stati capaci di centrare la vincita da quando il gioco è stato lanciato nel 2018.

Dopo l’ultima vittoria messa a segno il 14 di maggio non ci sono state nuove vincite da un milione di euro, con i gioco quindi che ha lasciato a secco i tanti giocatori.

Il mese di giugno metterà sempre in palio ogni giorno, attraverso la sua cinquina vincente, la somma garantita di 1 milione di euro. I tanti giocatori sperano quindi che questo mese di giugno possa riservare delle nuove soddisfazioni ai giocatori che mancano ormai da metà maggio.

Nella tabella in basso riportiamo adesso le estrazioni degli ultimi 7 giorni tenutesi nel Million Day, in modo da ricordare tutte le combinazioni estratte:

MERCOLEDÌ 02/06 7 18 30 38 51 MARTEDÌ 01/06 8 22 33 40 50 LUNEDÌ 31/05 19 26 27 33 40 DOMENICA 30/05 14 15 39 45 47 SABATO 29/05 1 3 13 17 45 VENERDÌ 28/05 7 20 21 47 51 GIOVEDÌ 27/05 8 21 25 27 52

