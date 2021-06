Il sabato sera di Rete 4 si tinge di giallo con un thriller appassionante dal titolo Colpevole di innocenza. Il film che vede come protagonisti Tommy Lee Jones e Ashley Judd andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:20. Tutto sulla trama ed il cast della pellicola.

Colpevole di innocenza: il cast del film in prima serata su Rete 4 in onda sabato 5 giugno

Colpevole d’innocenza (dal titolo Double Jeopardy in lingua originale) è un film di genere thriller del 1999 diretto da Bruce Beresford. Il regista australiano è diventato noto negli anni ’80 per aver diretto film come King David nel 1985 e Crimini del cuore successivamente nel 1986.

La sua grande fama si consolidò poi nel 1990 quando dopo aver diretto il film A spasso con Daisy ricevette ben 4 statuette agli Oscar.

I protagonisti di Colpevole di innocenza sono Tommy Lee Jones e Ashley Judd che in questo lavoro interpretano una coppia di sposi apparentemente felici. L’attore statunitense è uno dei più apprezzati interpreti del cinema mondiale ed ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1994 per il film Il fuggitivo. L’attrice Ashley Judd è invece nota per aver preso parte ad alcuni famosi thriller come Il collezionista nel 1997 ed anche High Crimes – Crimini di stato del 2002.

Colpevole di innocenza: la trama del film in prima serata su Rete4 in onda sabato 5 giugno

Nick Parsons e sua moglie Elizabeth sono una coppia felice impegnata anche nel sociale ed hanno un figlio di 4 anni di nome Matthew. I due decidono un giorno di trascorrere una giornata in barca al largo, lasciando il figlio in carico ad una amica.

L’esperienza in barca si trasformerà però in un incubo per la donna che il giorno dopo l’inizio del viaggio si sveglia con del sangue sul suo corpo e senza ritrovare il marito. In preda al panico decide quindi di tornare a riva e denunciare il tutto, dichiarando sparito Nick.

Le autorità però non crederanno alla sua innocenza e le infliggeranno una pena per l’omicidio del marito che la terrà lontana da figlio. Elizabeth farà dunque di tutto per dimostrare che lei non ha ucciso il marito e tenterà di smascherare chi si nasconde dietro questo mistero.