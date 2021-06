Elena D’Amario, in un’intervista inedita a Verissimo – Le Storie, ripercorre la sua lunga carriera nel mondo della danza e la sua esperienza ad Amici. Fortissima emozione quando Silvia Toffanin trasmette per lei un video-messaggio di Alessandro Cavallo, il giovane ballerino del talent arrivato quest’anno sino alla finale. “Volevo ringraziarti per l’anima pura che sei“, le parole del ragazzo.

Elena D’Amario e la carriera nella danza

Elena D’Amario è uno dei volti di punta del talent show di Canale5 Amici, condotto da Maria De Filippi. La ballerina ha trovato la sua consacrazione proprio in questa scuola: nel 2009 ha partecipato al talent in veste di concorrente, per poi ritornare nel 2015 nell’importante ruolo di professionista del corpo di ballo ufficiale.

Una carriera vissuta sempre nel segno della danza, condita da un talento indiscusso e riconosciuto non solo in Italia, ma anche oltre i nostri confini.

Importantissimo, infatti, il suo successo a livello internazionale. Elena D’Amario si è fatta strada inizialmente negli Stati Uniti presso la Parsons Dance Company, una delle più prestigiose compagnie newyorkesi. Un’esperienza maturata al termine della sua avventura ad Amici nel 2009 e che l’ha vista esibirsi in diversi angoli di mondo, da New York a Hong Kong.

Sino al ritorno, nel 2015, ad Amici nelle vesti di professionista e coreografa. E, proprio ad Amici, quest’anno ha avuto modo di seguire la crescita di un giovanissimo talento: il ballerino Alessandro Cavallo, giunto sino alla finale.

Il video-messaggio di Alessandro Cavallo

A Verissimo – Le Storie, nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin, Elena D’Amario riceve un video-messaggio proprio da Alessandro Cavallo. Il giovanissimo talento ringrazia la ballerina per averlo seguito e supportato: “Ciao Elena, devo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me, per aver creduto in me sin dal primo momento.

Volevo ringraziarti per tutte le emozioni, per avermi fatto emozionare attraverso la danza, che sai che per me non esiste cosa più importante. Volevo dirti che sei stata un punto di riferimento e volevo ringraziarti ancora per l’anima pura che sei e per l’energia che ci doni quando danzi, perché sei bellissima“.

Visibilmente commossa, la ballerina spiega quanto sia stato prezioso per lei lavorare assieme ad Alessandro e averlo visto gareggiare per la vittoria: “Lui è bravissimo, credo tanto in lui come danzatore.

È un giovane fiore con vecchi valori, l’ho definito così. È un danzatore molto virtuoso, super versatile e aver potuto lavorare con lui è stato uno scambio continuo“.

Approfondisci

Elena D’Amario è tornata single, la confessione della ballerina di Amici: “Per me è difficile trovare l’amore”